Københavns Politi er til stede i Københavns Lufthavn.

Det er de i forbindelse med fundet af en mistænkelig kuffert.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi er der og vi skal have den her kuffert undersøgt. Vi har tilkaldt Rullemarie, men det er ren standard procedure,« lyder fra Trine Fisker, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

»Vi har afspærret et område i Terminal 2, mens vi undersøger kufferten,« lyder det yderligere.

Video fra stedet viser, at bombeenheden og Rullemarie er ankommet til Københavns Lufthavn.

Klokken 17.18 skriver Københavns Politi, at der var tale om falsk alarm.

'Vi har nu fået undersøgt kufferten. Det viste sig at være falsk alarm. Afspærring fjernes.'

B.T. følger sagen.