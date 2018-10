Københavns Politi måtte tirsdag aften spærret Trianglen i København af på grund af den kraftige blæst. Nu er afspærringen ophævet.

»Klokken 17.33 fik vi en anmeldelse om, at der var nogle tagplader, der var faldet ned fra en ejendom med stillads på. Derfor har vi været ude og spærre af ved Trianglen,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jesper Frandsen, som også fortæller, at de har kontaktet det pågældende stilladsfirma og bedt dem udbedre det, så der ikke vil være nedstyrtningsfare fremover.

Det er ikke første gang, at politiet tirsdag har fået en anmeldelse om farlige situationer på grund af den hårde vind.

»Vi har været ude på fem til seks forskellige lokationer i dag for at håndtere lignende sager. Så, det har generelt været en eftermiddag, hvor blæsten har fyldt det meste,« siger vagtchefen.

Hele Trianglen er nu spærret grundet stormskade. Benyt alternative veje. Vi arbejder fortsat på stedet #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 23, 2018

Trianglen er pt. spærret af på grund af kraftig vind og nedstyrtningsrisiko. Foto: Simon Blixenkrone/Byrd Vis mere Trianglen er pt. spærret af på grund af kraftig vind og nedstyrtningsrisiko. Foto: Simon Blixenkrone/Byrd

Også storebaelt.dk fraråder tirsdag aften kørsel på Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst.

Vejdirektoratet fraråder også vindfølsomme køretøjer at passere både Farøbroerne og Vejlefjordbroen, indtil vinden har aftaget.

Det skriver de på Twitter.

DMI har informeret B.T. om, at vinden ligeså stille aftager i løbet af aftenen.