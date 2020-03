Midt- og Vestsjællands Politi måtte tirsdag aften rykke ud adskillige gange på grund af anmeldelser om stenkast mod huse.

Det fremgår af politikredsens døgnrapport.

Klokken 20.48 var den gal første gang, da et ægtepar i Fårevejle anmeldte, at de havde fået kastet en sten ind igennem en rude til deres hus omkring kl. 20.30. Ingen blev ramt af stenen, men ifølge politiet var ægteparret selvsagt forskrækkede.

En halv time senere modtog politiet endnu en anmeldelse.

Denne gang var det i Asnæs, hvor der kort forinden var blevet kastet en sten mod huset, som ramte en dør og lavede en bule i en aluminiumsplade. Senere samme aften blev der kastet endnu en sten mod huset.

Her ramte stenen en stor rude på 130x130 centimeter, der blev knust.

'Beboeren så en mindre mørk personbil muligvis med tågelys, som kørte forbi huset, da stenen blev kastet,' oplyser politiet.

Også klokken 23.00 og klokken 23.30 var den gal.

Først ved et hus i Dalvang, Nykøbing Sjælland, hvor beboeren i huset pludselig hørte et højt brag, da en sten blev kastet gennem en rude i stuen. Her blev ligeledes set en mindre bil køre fra stedet. Klokken 23.30 var det et hus i Vig, der blev ramt af stenkast.

'Politiet kørte frem til alle anmeldelser om stenkast mod huse for at foretage gerningsstedsundersøgelse. Der blev sikret spor fra stederne, som politiet nu afventer resultatet af,' oplyser Midt- og Vestsjællands Politi og tilføjer:

'Dagens anmeldelser om hærværk ved stenkast mod ruder er de seneste i en række lignende episoder i området. Politiet efterforsker sagerne i sammenhæng, da tidspunktet og måden hærværket er udført i forbindelse med forbikørsel i en bil er ens ved alle forhold.'

I samme forbindelse efterlyser politiet vidner, der har set mindre mørke personbil muligvis med tågelygter i området.