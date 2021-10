Omkring 20 mennesker bliver lige nu afhørt på en adresse på Kongevejen i Helsingør.

Det sker efter uoverensstemmelser udviklede sig til et slagsmål mandag aften.

»Mit bud er, at der er i hvert fald 20 mennesker,« lyder det fra vagtchef D.J. Eckert hos Nordsjællands Politi.

Det var et mindre sammenstød mellem familiemedlemmerne, der fik politiet til at møde massivt op på adressen mandag aften.

»Vi fik fløjtet kampen af og er nu ved at afhøre dem alle,« siger D.J. Eckert.

Politiet vil fortsat være massivt til stede resten af aftenen for at sikre, at alle bliver afhørt.

Der er umiddelbart ingen melding om tilskadekomne.

Ifølge Nordsjællands Politi kan der komme sigtelser i sagen.