En granatlignende genstand er fundet i vandet ved Dronning Louises Bro i København.

Det bekræfter vagtchefen ved Københavns Politi, Jonathan Wald, over for B.T.



Genstanden blev fundet af en magnetfisker.

Han kontaktede politiet klokken 18.12 onsdag.

»Vi fik melding om, at en granatlignende genstand var blevet fundet,« fortæller vagtchefen.

»Det kan dog være alt muligt. Der ligger masser af gamle ting i søerne.«



Politiet har spærret et område af ved Dronning Louises Bro og tilkaldt EOD - forsvarets ammunitionsrydningstjeneste.



Det er fortsat muligt for trafikken at passere broen.

Søndag fandt en magnetfisker en mortergranat i Sortedams Søen i det indre København.

Også her blev EOD tilkaldt til Dronning Louises Bro for undersøge fundet.



Opdateres...