Politiet fortsætter eftersøgningen af den 13-årige pige, der har været forsvundet siden søndag.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, efter de torsdag har afsøgt et område nær Sønderris med både hundepatruljer og droner.

Et område tæt på det bosted på Jupitervænget i Esbjerg, hvor Jashmin Solli Nielsen forsvandt sporløst den 8. oktober.

»Vi har derudover talt med en lang række af personer i Jashmins omgangskreds i dag og fulgt op på de mange henvendelser, vi har fået. Indsatsen har desværre endnu ikke givet noget afgørende spor. Det er bekymrende, at hun har været væk siden søndag aften, og vi opfordrer fortsat til, at man kontakter os, hvis man har oplysninger, der kan hjælpe os med at finde Jashmin«, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov.

Familien har tidligere opfordret alle i lokalområdet til at kigge efter den forsvundne pige.

»Vi er så knuste over dette. Vil I ikke godt allesammen stadigvæk tjekke alt, holde øjne og ører åbne! Vi som familie sætter virkelig stor pris på jeres støtte og delinger. Vi håber og beder stadigvæk til det bedste,« skrev Michael Nielsen, der er onkel til Jashmin, på Facebook.

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger fortsat, at de ikke har indikationer på, at der ligger noget strafbart bag den 13-åriges forsvinding.

»Det betyder, at vi ikke har nogen oplysninger, der peger på, at der er sket noget strafbart. Men vi har ikke lagt os fast på en årsag til, at Jashmin er forsvundet. Vi har hele tiden efterforsket bredt, og det fortsætter vi med, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov.

Jashmin Solli Nielsen beskrives som værende 160 centimeter høj og almindelig af bygning.

Hun har langt og lyst brunt hår og er sidst set iført en hvid hættetrøje, sort jakke med pelskrave, cowboybukser samt Nike-sko i hvid, guld og sort.

Hvis du har set hende, så ring til politiet på 114.