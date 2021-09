En gruppe af kriminelle personer i det vestlige Aarhus lader til at have fundet en måde, hvorpå de kan bo, hvor de vil, samtidig med at de laver kriminalitet.

Det fremgår af et brev, som Brabrand Boligforening har sendt til bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) og borgmester Jacob Bundsgaard (S), hvori de efterspørger hjælp til at håndtere en gruppe på omkring 100 personer i det vestlige Aarhus, som lever i området med ukendt adresse.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har fået aktindsigt i brevet.

Boligforeningen har store problemer med gruppen, som ifølge dem begår utryghedsskabende kriminalitet og udøver negativ social kontrol i Gellerupparken. Men som boligforeningen ikke kan smide ud, fordi de er adresseløse.

I stedet for selv at have en adresse i Gellerupparken, så bor de ved venner, familie og kærester og kan dermed gemme sig for både politi, sociale myndigheder og boligforeningerne.

Noget, som er et stort problen for Brabrand Boligforening, der ønsker at skabe et tryggere Gellerup uden kriminalitet. Det fortæller administrerende direktør for boligforeningen Keld Laursen:

»Vi er en af de boligforeninger, der benytter os af reglerne, hvor man kan smide kriminelle ud. Reglerne er jo lavet for de kan bruges, så det gør vi.«

»Men flere af de personer, som begår den her kriminalitet, står med ukendt adresse, så vi kan ikke rigtig gøre noget, siger han til Århus Stiftstidende, mens han i brevet efterspørger større fokus på registrering af gruppen.

Østjyllands Politi bekræfter overfor avisen, at de kender til problemet, men ønsker ikke på nuværende tidspunkt at stille op til interview om sagen. De oplyser dog, at det er en problemstilling, som de har fokus på, og at den er blevet rejst i det nationale banderåd, hvor der blandt andet sidder repræsentanter fra landets største kommuner og fra justitsministeriet.

Aarhus Kommune oplyser desuden, at de jævnligt undersøger alle de mennesker, som står med ukendt adresse for at få registreret så mange som muligt, da det ikke er en tilvalgsordning.