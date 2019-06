Fire mænd blev tilsyneladende ramt af flere uheldige omstændigheder, da de onsdag aften sejlede på Køge Bugt.

Det var to mænd, der onsdag aften mistede livet i en bådulykke i Køge Bugt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den ene er en 31-årig mand, mens den andens identitet først torsdag eftermiddag er blevet fastslået med sikkerhed.

Der er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tale om en 34-årig mand.

Det var klokken 22.52 onsdag, at politiet fik en anmeldelse om, at en mindre båd med fire personer var kæntret i bugten ud for Avedøre Holme.

Ifølge de foreløbige vidneudsagn fik båden først motorstop og begyndte siden at tage vand ind, hvorefter den kæntrede.

Kæntringen skete, mens et tordenvejr rasede over Køge Bugt.

En 24-årig mand formåede at svømme i land ved egen hjælp, og kort efter blev en 33-årig mand ved bevidsthed reddet op af vandet.

De to øvrige mænd blev efterfølgende fundet bevidstløse i vandet.

Ingen af de fire sejlere havde redningsveste på.

Københavns Vestegns Politi understregede natten til torsdag over for Ritzau, at man betragter sagen som en ulykke.

- Båden var gået ned, hvilket vil have gjort de fleste ubehageligt til mode, men man skal tænke vejret ind her. Det var forfærdeligt vejr med lyn, torden og regn, hvilket har gjort det endnu værre, sagde vagtchef Lars Jørgensen.

Ifølge Ekstra Bladet var de fire mænd tidligere på dagen onsdag sejlet ud fra Vallensbæk Havn syd for København. På det tidspunkt var vejret godt.

Da de om aftenen kom ud på åbent hav ud for Avedøre Værket - cirka 150 til 200 meter fra land - gik det galt.

Det er politiets opfattelse, at ulykken skyldes en kombination af pludseligt dårligt vejr, motorstop, samt det forhold at båden tog vand ind.

Den forliste båd er blevet bjerget torsdag formiddag og kørt til tekniske undersøgelser hos politiet, skriver Ekstra Bladet.

