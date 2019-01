Retsmedicinerne har nu fået identificeret de otte afdøde personer, der blev fundet i toget, som onsdag morgen forulykkede på lavbroen over Storebælt.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ingen af de omkomne er i familie med hinanden, skriver politiet.

Alle er danske statsborgere, og deres pårørende er underrettet.

In this UGC photo made available by a source wishing to remain anonymous, a view of the damage on a train after an accident involving a train on the Great Belt Bridge, in Nyborg, Denmark, Wednesday, Jan. 2, 2019. At least six people were killed in a train accident early Wednesday on a Danish bridge linking the central islands of Zealand and Funen, according to the rail operator. Authorities said several others were injured. Police spokesman Lars Braemhoej said that while "we do not know precisely what caused the accident, " one possible cause was that cargo from a passing freight train fell off and hit the passenger train. He added there was "considerable damage" on the passenger train. (Anonymous Source via AP). (Foto: /Ritzau Scanpix) Danmark Storebæltsbroen ulykke Foto: Unknown Vis mere In this UGC photo made available by a source wishing to remain anonymous, a view of the damage on a train after an accident involving a train on the Great Belt Bridge, in Nyborg, Denmark, Wednesday, Jan. 2, 2019. At least six people were killed in a train accident early Wednesday on a Danish bridge linking the central islands of Zealand and Funen, according to the rail operator. Authorities said several others were injured. Police spokesman Lars Braemhoej said that while "we do not know precisely what caused the accident, " one possible cause was that cargo from a passing freight train fell off and hit the passenger train. He added there was "considerable damage" on the passenger train. (Anonymous Source via AP). (Foto: /Ritzau Scanpix) Danmark Storebæltsbroen ulykke Foto: Unknown

De omkomne er:

En 28-årig kvinde fra det østlige Fyn

En 51-årig mand fra det nordlige Fyn

En 30-årig mand fra Aarhus

En 45-årig kvinde fra Odense

En 60-årig kvinde fra Odense

En 27-årig kvinde fra det centrale Fyn

En 59-årig kvinde fra Storkøbenhavn

En 30-årig mand fra Grønland

Fyns Politi skriver videre, at efterforskningen af, hvorfor den voldsomme togulykke skete, fortsat er i gang.

Det er Havarikommissionen, der primært står for disse undersøgelser. Fyns Politi har i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center, NKC, gennemført egne undersøgelser på gerningsstedet og bistår i øvrigt Havarikommissionen, hvor der er behov for det, lyder det.

Når arbejdet med at klarlægge ulykkesårsagen er overstået, vil Fyns Politi tage stilling til, om der er tale om en hændelse, som skal forfølges strafferetsligt.

