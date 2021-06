To mænd på 29 og 35 år er torsdag eftermiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør for at have stået bag en hel serie af butikstyverier.

Hele 18 forskellige tyverier er de to mænd sigtet for at stå bag indtil videre. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV2 ØST.

Det er dog muligt, at der kommer flere forhold til listen, oplyser politiet.

Helt konkret er tyvekosterne stjålet i Nakskov, Stubbekøbing, Sakskøbing, Maribo og Nykøbing Falster.

Efter tyvetogterne har de to mænd angiveligt solgt varerne i deres kiosk, der ligger i storkøbenhavn.

De to mænd blev tirsdag anholdt i København, men fremstilles ved Retten i Nykøbing Falster, fordi det er der, kriminaliteten er foregået.

Det er endnu uvist, hvordan mændene forholder sig til sigtelserne.