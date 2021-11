B.T. Aarhus har gennem den sidste lange periode kunne fortælle om ældre kvinder, der er blevet bedraget af falske bankmænd.

Seneste episode fandt sted tirsdag.

Kvinderne er typisk blevet ringet op af mænd, der sagde, de var fra banken, og at nogen havde hævet penge på deres kort. De informerede derefter om, at de ville sende en bankmand ud for at hente kortet og koden dertil, så pengene kunne blive ført tilbage.

Når dette skete, blev der efterfølgende hævet flere tusinde kroner på de ældre kvinders kort.

Men nu har Østjyllands Politi anholdt to mænd på 27 år, der begge er blevet sigtet for flere tilfælde af bedrageri imod de ældre kvinder.

Den ene af de to 27-årige mænd blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag 14:30 i Retten i Aarhus. Han er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for at have svindlet i alt ti gange.

De to mænd blev anholdt natten til onsdag klokken 00.16, efter de var blevet standset i en bil i Harlev.

Mændene blev fundet i besiddelse af to dankort, der tilhørte to kvinder, der var blevet udsat for bedrageri med netop den fremgangsmåde, som Østjyllands Politi efterhånden kendte ganske godt.

»Der er tale om en usædvanlig grov form for kriminalitet, hvor de kriminelle udnytter ældre medborgeres godtroenhed til at narre dankort og kode fra dem for herefter at tømme deres konti for penge,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Politiet har i længere tid efterforsket lignende sager, hvor primært ældre kvinder fra Aarhus-området er blevet udsat for bedrageriet.

De to 27-årige er sigtet for henholdsvis to og ti forhold – men politiet vil ikke udelukke, at der kan komme flere sigtelser efterhånden, som efterforskningen skrider frem.

»Vi tager de her sager meget alvorligt og er i gang med et større efterforskningsarbejde. Nu har vi foreløbigt fået anholdt og sigtet to personer. Den fortsatte efterforskning vil klarlække, om de mistænkte mænd kan stå bag flere forhold, og om der kan være andre gerningsmænd involveret,« siger Brian Voss Olsen.

Af hensyn til den videre efterforskning anmodede anklagemyndigheden om dørlukning til grundlovsforhøret onsdag eftermiddag.

B.T. Aarhus arbejder på at få en kommentar fra Østjyllands Politi.