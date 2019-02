Han var gift, havde lejlighed, bil og job. Alligevel gik Ömer Kücükavci fra Storkøbenhavn i krig for Islamisk Stat med en intention om at blive martyr.

»Jeg tager til jihad, pas på jer selv,« sagde han ifølge et familiemedlem, kort før Kücükavci som 21-årig forlod Danmark for omkring fire år siden. Han fik dog aldrig opfyldt sit ønske om at dø i kamp.

I stedet blev han taget til fange af en kurdisk milits. Tre medlemmer af hans familie siger til B.T., at han stadig sidder fængslet i det nordlige Syrien.

Han er en ud af en række personer, der ønsker at rejse fra Syrien til Danmark, til trods for at de kan se frem til at blive retsforfulgt for at være medlem af terrororganisationen Islamisk Stat.

Men de sidder fast. De største danske partier, DF, V, og S, afviser at modtage og retsforfølge ham og andre danske IS-krigere.

Religiøs elev

Ömer Kücükavci blev radikaliseret.

Før det kom så vidt, at han blev en del af verdens mest berygtede terrororganisationer, var han en almindelig gymnasieelev. Født i Herlev og opvokset i Albertslund, hvor han gik på Kongsholm Gymnasium.

En kvinde, der var elev på samme gymnasium, fortæller, at han gjorde meget ud af at efterleve islams regler - samt at påpege dem over for andre.

»Ömer kom altid over til os muslimske kvinder i pauserne og kritiserede os for ikke at gå med slør,« siger hun.

En anden kvinde, der gik i hans klasse, bekræfter, at han levede efter - og påpegede - islams love. Hun husker ham som en flink fyr.

»Jeg arbejdede sammen med ham. Vi kaldte ham 'Ymer' eller 'Ømse'. Han var en sød fyr, så det overrasker mig meget, at han har kæmpet for Islamisk Stat,« siger hun.

Et medlem af Kücükavci-familien siger, at han lagde mærke til den gradvise radikalisering af Ömer Kücükavci, der på det tidspunkt arbejdede på et pizzeria.

»Han udtrykte ekstreme synspunkter,« siger familiemedlemmet, der forgæves forsøgte at advare den nærmeste familie om udviklingen.

Før dansk-kurderen Ömer Kücükavci rejste til Syrien, blev han gift. Et familiemedlem hæfter sig ved, at Kücükavci ville opdele bryllupssalen, så mænd og kvinder skulle sidde adskilt under festen.

»Ömer prøvede at dele festen op i køn, men familien var imod det. Ömer accepterede heller ikke musik, da han mente, det var i strid med islam,« siger familiemedlemmet.

Vil retur til Danmark

I sit fangenskab på en kurdisk base forklarer Ömer Kücükavci i TV2-dokumentaren ‘Fanget i Syrien’ fra 2018, at han blev hjernevasket af den islamistiske gruppe Millatu Ibrahim til at kæmpe for Islamisk Stat. En beslutning, som han i dag fortryder.

»Jeg vil gerne hjem til et normalt liv. Væk fra alt det her løgn,« siger Ömer Kücükavci i programmet.

Han fortæller i dokumentaren, at det var en del af hverdagen at se folk blive henrettet ved at blive skudt i hovedet. Men også, at han selv deltog i kamphandlinger for Islamisk Stat. Og at det var hans intention at dø for at komme i paradis.

Ifølge hans familie var hans krigernavn 'Abu Bakr al Kurdi'. Abu Bakr var islams første efterfølger efter profeten Muhammed. Kurdi, fordi han var dansk-kurder.

Fra Syrien var Ömer Kücükavci i kontakt med sin kone Y.K., der endte med at forlade den københavnske Vestegn til fordel for det selverklærede kalifat.

Nu er hun ifølge medlemmer af familien også tilbageholdt i den såkaldte Roj-lejr i den nordsyriske by Derik. Ömer Kücükavci har dårlig samvittighed over, at hun også er fanget i Syrien.

»Det dræber mig psykisk, at jeg altid skal tænke over, at hun sidder fængslet,« siger han i TV2-dokumentaren. Han har kun tyrkisk statsborgerskab, men han føler sig dansk, siger han.

Uden dansk statsborgerskab er hans muligheder for at komme hjem til Albertslund minimale.

Den fængslede tidligere Islamisk Stat-kriger mener ikke selv, at han udgør en trussel mod det danske samfund. Han siger, at han håber, han ikke dræbte nogen i krigen for IS. Omvendt kan han i dokumentaren heller ikke afvise det.

»Du skyder, men du ved ikke, om du har slået nogen ihjel.«