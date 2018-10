Mølleskolen i Ry blev centrum for en af sidste års mest omtalte sager, da en 16-årig elev på skolen blev angrebet med en brandbombe af fire drenge fra hans klasse.

Angrebet var kulminationen på flere års problemer mellem drengene, og efterfølgende blev både Mølleskolen og kommunen anklaget for at have svigtet, fordi flere henvendelser fra forældre i sagen ikke er blevet journaliseret korrekt - og dermed ikke fulgt op, skriver DR.

Folketingets Ombudsmand har nu undersøgt Skanderborg Kommunes og Mølleskolens indsats i årene forud for overfaldet, og han konkluderer fredag i en redegørelse:

- Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i bl.a. offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt.

- Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i serviceloven om underretningspligt.

Ombudsmanden skriver i sin redegørelse blandt følgende:

"Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017. Men efter min opfattelse ville korrekt efterlevelse – alt andet lige – have været egnet til at medvirke til at undgå det.”

Ombudsmanden kan – inden for rammerne af sit bedømmelsesgrundlag – ikke fastslå andre væsentlige fejl i sagen end de nævnte, oplyser han.

