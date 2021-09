Han blev frikendt for medvirken til terrorangrebet i København i februar 2015, men under varetægtsfængslingen truede og overfaldt han en fængselsbetjent.

Nu er den 29-årige mand igen tiltalt for trusler om vold mod fængselsbetjente.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. er i besiddelse af, skrev den 29-årige i slutningen af maj sidste år på væggen på sin celle i Vestre Fængsel i København flere truende »hilsner« til personalet.

»Dræb en betjent og hans familie og du vil blive hyldet,« var der blandt andet skrevet på væggen.

»Vi bære nag luder vagter. Glemmer aldrig tilgiver aldrig. Vi tager dem i elsker hvor i mindst forventer det. Dedikeret til alle de luder vagter der prøver på noget,« lød en anden hilsen, som i anklageskriftet er gengivet med den originale retskrivning.

De to beskeder er ifølge anklagemyndigheden hos Københavns Politi en overtrædelse af straffelovens paragraf 119 om voldelige trusler mod nogen, som det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv.

Den 29-årige, der nu afsoner i Storstrøms Fængsel på Falster, nægter sig tilsyneladende skyldig. I hvert fald kommer sagen til at foregå som en domsmandssag med både en juridisk dommer og to civile lægdommere, når den om kort tid skal behandles i Københavns Byret.

Her vil anklagemyndigheden kræve den tiltalte idømt fængsel for truslerne, og det vil i givet fald langt fra være første gang, at han bliver sendt bag tremmer i længere tid.

Efter terrorangrebet i København i februar 2015 nåede han eksempelvis at sidde varetægtsfængslet i næsten halvandet år.

Efter terrorangrebet i København i februar 2015 nåede han eksempelvis at sidde varetægtsfængslet i næsten halvandet år.

Som nær ven af terroristen Omar el-Hussein var han tiltalt for medvirken til terror. Han erkendte at have været sammen med terroristen i timerne mellem de to angreb på hhv. Krudttønden og synagogen, hvor han blandt andet lånte vennen Omar sin grå hættetrøje, men retten frikendte ham for terrormedvirken.

Til gengæld blev han ved samme lejlighed idømt seks måneders fængsel for blandt andet overfald og trusler mod en fængselsbetjent, ligesom han også før er dømt for en lang række forskellige lovovertrædelser.

På den lange straffeattest optræder blandt andet flere forsøg på indbrud med Omar el-Hussein, mens barndomskammeraten fra Mjølnerparken stadig var i live. Og i december 2017 blev han i Østre Landsret idømt fængsel i ét år og tre måneder for at have gemt en pistol med tilhørende skarpe patroner i en elevatorskakt i Mjølnerparken.

Der var tale om en gas- og signalpistol af mærket Grand Power model G9, der var tilvirket, så den kunne affyre skarpe patroner.

Pistolen samt et magasin blev fundet i en kabelbakke imellem 1. og 2. sal i elevatorskakten. Ved at tvinge elevatordørene fra hinanden, mens elevatoren var i fart, kunne man få den til at stoppe »mellem etagerne«, så der var adgang til våbenskjulestedet i kabelbakken.

Ifølge en opgørelse fra Kriminalforsorgen indberettede landets fængsler i årets første halvdel i år 285 tilfælde af vold og trusler mod ansatte.