To nævninger ville frifinde 23-årige Liban Elmi, og han har anket dom på seks års fængsel til landsretten.

København. Tilbage i 2015 fik Omar El-Hussein hjælp af to mænd til at gemme en M95-automatriffel. Et våben, som kort forinden havde dræbt filmmanden Finn Nørgaard og såret flere politifolk.

En af dem - 23-årige Liban Elmi - fik to et halvt års fængsel, men nu kan han se frem mod en endnu længere straf i en ny sag.

Københavns Byret har fredag nemlig idømt ham seks års fængsel for at gemme en Neuhausen-pistol i et trådhegn ved Mjølnerparken.

Det skete tilbage i oktober 2017, hvor banderne Brothas og LTF lå i krig. Og retten mener, at mandens forbrydelse var en del af den krig.

Det betyder, at straffen bliver fordoblet. Derudover får straffen et yderligere nøk opad, fordi manden tidligere er dømt for våbenkriminalitet.

- Retten vurderede, at forbrydelsen i sig selv gav to et halvt år. Det skulle så ganges med to, fordi det var banderelateret, og oven i det lagde man så et år, fordi han tidligere er dømt for våbenkriminalitet, fortæller forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Dermed har retten fulgt hendes strafpåstand. Anklagemyndigheden krævede Liban Elmi idømt syv års fængsel.

Men overordnet ærgrer Mette Grith Stage sig over, at hendes klient ikke blev frifundet. To af rettens seks nævninger stemte nemlig for frifindelse.

- Men man skal bruge tre nævninger for at blive frifundet, så det var tæt på.

Et nævningeting i landets byretter består af tre juridiske dommere og seks lægdommere, kaldet nævninger. For at blive frifundet skal enten to af de juridiske dommere eller tre af nævningerne stemme for frifindelse. Ellers kende man skyldig.

Nu vil Liban Elmi forsøge at blive frifundet i landsretten.

- Han ankede dommen på stedet, fortæller Mette Grith Stage.

Da Liban Elmi tilbage i 2016 blev dømt for at skjule Omar El-Husseins våben, var han også tiltalt for at medvirke til terror.

Anklagemyndigheden mente, at Elmi og tre andre mænd i timerne efter angrebet på kulturhuset Krudttønden var i så nær forbindelse med Omar El-Hussein, at de måtte vide, han planlagde et nyt angreb - nemlig det på synagogen i Krystalgade.

Ved dommen fastslog Københavns Byret, at Omar El-Husseins angreb mod Krudttønden og synagogen var en overtrædelse af straffelovens terrorparagraf.

Men Elmi og de andre mænd blev frifundet for at have nogen andel i El-Husseins terror. Elmi og en anden mand blev til gengæld dømt for at skjule M95-riflen. Men uden at vide, hvad den var blevet brugt til.

Og det er altså den dom, som medvirker til, at straffen mod Liban Elmi når op på seks års fængsel.