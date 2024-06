For to dage siden forsvandt en 67-årig mand ved navn Ole.

Siden har politiet ledt efter ham, men uden held. Nu spørger man borgerne om hjælp i sagen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Den savnede mand blev sidst set i Frederikshavn den 5. juni sidst på eftermiddagen - omkring klokken 17, oplyses det.

»De pårørende er helt forståeligt bekymrende for ham,« lyder det fra efterforskningslederen i sagen, politikommissær ved politiet i Frederikshavn Michael Karstenskov:

»Vi beder derfor alle borgere i især Frederikshavn og omegn, der måtte have set ham eller have andre informationer i sagen, om straks at ringe til os.«

Den 67-årige mand beskrives som 185 centimeter høj og med en spinkel kropsbygning.

Han har gråt og langt hår samt et stort skæg.

På tidspunktet for hans forsvinden var han formentlig iført en gul cykeltrøje og mørkeblå cowboybukser, oplyser politiet.

Han er sidst set på adressen Barfredsvej i Frederikshavn.

»Man kan bide mærke i, at den savnede er ret høj og spinkel med stort skæg – så hans udseende er lidt karakteristisk,« forklarer Michael Karstenskov og tilføjer, at det er politiets umiddelbare formodning - ud fra de igangværende efterforskningsskridt i sagen - at Ole opholder i Frederikshavns-området:

»Men helt sikre kan vi naturligvis ikke være, så har man information til os i sagen, så ring. Heller en gang for meget end en for lidt,« siger politikommissæren.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.