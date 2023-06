En gammel kending er blandt de anholdte i en større sag om indsmugling af hash, viser B.T.s research.

Manden er tidligere straffet for lignende kriminalitet, og nu er han igen bag tremmer.

Han har – afbrudt af den flere år lange tur i et dansk fængsel – mestendels opholdt sig på den spanske solkyst, der er central for indsmugling af hash fra Marokko.

Manden er blandt fem anholdte i en sag, der handler om illegal import af flere ton hash.

Sagen er efterforsket af National Enhed i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor man i forrige uge slog til imod den formodede hashliga.

Fem blev anholdt i den forbindelse. Tre i Danmark og to i Spanien på anmodning af dansk politi.

Den ene af de to anholdte i Spanien er et 31-årigt prøvemedlem i Hells Angels – den anden er den nu 57-årige hashveteran, viser B.T.s research.

Ud over hash er manden tidligere dømt i en opsigtsvækkende sag om tyveri af et større pengebeløb i Københavns Lufthavn, Kastrup, hvor han på et tidspunkt arbejdede.

Ved den forrige smuglersag anvendte smuglerne skjulte hulrum i biler til at transportere de illegale varer.

I den nye sag har man anvendt grisetransporter til indsmuglingen. Det fremgår af sigtelsen i sagen.

Indsmuglingen med grisetransport har fundet sted tre gange i løbet af efteråret 2020.

Af sigtelsen fremgår det, at man skaffede hashen i Spanien, hvorefter man i grisetransporterne fragtede den til Danmark.

Politiet vil ikke kommentere B.T.s oplysninger om den 57-årige. Ej heller vil man bekræfte, at to af de anholdte er del af HA, kun at de er medlemmer af en såkaldt rockergruppe.

I samme åndedrag henviser man til den første udmelding, man kom med, da politiet bekendtgjorde, at man havde slået til imod den formodede hashliga:

»På baggrund af godt internationalt samarbejde med de spanske myndigheder har vi ved en koordineret anholdelsesaktion anholdt fem mænd i Danmark og Spanien,« sagde vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen, i den forgangne uge.

»Vi har mistanke om, at mændene er en del af et organiseret narkotikanetværk, der har indsmuglet store mængder hash fra Spanien til Danmark, hvor narkotikummet er blevet videredistribueret i det kriminelle miljø.«

»Med anholdelserne har vi fjernet et centralt led i et organiseret narkotikanetværk,« sagde han endvidere.