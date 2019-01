Fyn flager på halv og lægger blomster for de otte omkomne fra togulykken.

Flere offentlige bygninger valgte fredag at flage på halv for de otte personer, der onsdag morgen mistede livet i en togulykke på lavbroen over Storebælt.

På begge sider af broen bliver der lagt blomster for de døde. Blandt andet ved en stor sten nær ulykkesstedet.

Blandt de, der har lagt blomster, er medarbejderne i A/S Storebælt, som hører under Sund & Bælt. De er dybt påvirkede af onsdagens dødsulykke, oplyser A/S Storebælt på de sociale medier.

»Vores tanker går til de efterladte og pårørende fra togulykken. Det er en hændelse, der berører os alle dybt. Vi har sænket flaget på halv, lagt blomster og tændt lys. Vi håber, at I vil gøre det sammen med os,« skriver A/S Storebælt på Facebook.

Fredag oplyste Fyns Politi, at det nu er lykkedes retsmedicinerne at få identificeret de otte afdøde personer, der blev fundet i toget.

De dræbte er tre mænd og fem kvinder. Den yngste er en 27-årig kvinde fra Fyn. Den ældste er en 59-årig kvinde fra Storkøbenhavn.

I en pressemeddelelse oplyser Fyns Politi, at ingen af de omkomne er i familie med hinanden.

Politiet oplyser følgende om de omkomne En 28-årig kvinde fra det østlige Fyn

En 51-årig mand fra det nordlige Fyn

En 30-årig mand fra Aarhus

En 45-årig kvinde fra Odense

En 60-årig kvinde fra Odense

En 27-årig kvinde fra det centrale Fyn

En 59-årig kvinde fra Storkøbenhavn

En 30-årig mand fra Grønland

Alle er danske statsborgere, og deres pårørende er underrettet.

De dræbtes identitet er ikke blevet offentliggjort, men torsdag fortalte nordjyden Karoline Dahrling Hughes, at hendes 30-årige bror Kasper Brix Bærndt er blandt ofrene.

»Kasper var afholdt og elsket, og vi savner ham meget. Og vi føler med alle de andre familier, der er ramt af ulykken. Det er grusomt,« sagde hun i en kortfattet kommentar til B.T.

Den voldsomme ulykke skete efter alt at dømme ved, at en godstrailer rev sig løs fra et godstog og ramte lyntoget, da de to tog passerede hinanden.

Togulykke på Storebæltsbroen anden dag Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Togulykke på Storebæltsbroen anden dag Foto: Sonny Munk Carlsen

Hvordan det præcis kunne ske, er fortsat ved at blive undersøgt.

Det er Havarikommissionen, der primært står for disse undersøgelser.

Fyns Politi har i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center, NKC, gennemført egne undersøgelser på gerningsstedet og bistår i øvrigt Havarikommissionen, hvor der er behov for det, lyder det.

Når arbejdet med at klarlægge ulykkesårsagen er overstået, vil Fyns Politi tage stilling til, om der er tale om en hændelse, som skal forfølges strafferetsligt. Foruden de otte dræbte blev 16 kvæstet.