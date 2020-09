I slutningen af sommeren stjal nogen Svend-Eriks identitet. Kort efter blev flere personer snydt for penge af en med hans navn og billede.

Det viser sig, at en velkendt seriesvindler, lad os kalde hende Camilla, stod bag.

Kvinden har et ukendt antal Facebook-profiler og er blevet anmeldt for bedrageri adskillige gange. Og politiet forventer, at endnu flere vil melde hende. For hun er stadig ikke blevet stoppet.

Camilla har haft tre forskellige hårfarver, og for at sløre sine spor skifter hun mellem tre navne.

Det er at spille fallit, hvis de her personer får frit spil Ann Katrine, offer for svindel.

På internettet kan svindlerne udgive sig for hvem som helst, og i flere tilfælde blev Svend-Erik Skaaning, der er professor på Aarhus Universitet, misbrugt i kvindens bedrag.

»Det er virkelig ubehageligt, at nogen har taget min identitet,« siger han over telefonen.

»Jeg troede ikke, at det ville ske for mig.«

Han er allerede blevet kontaktet af én kvinde, som er blevet snydt i en handel af personen med hans navn og billede. Andre er også gået i fælden i handler med 'Svend' om alt fra børnelegetøj til kvindetøj. Sagerne er dog langtfra enestående.

Svend-Eriks identitet blev brugt til at oprette den falske profil 'Svend Salgs Profil'. Foto: B.T. Vis mere Svend-Eriks identitet blev brugt til at oprette den falske profil 'Svend Salgs Profil'. Foto: B.T.

Sidste år anmeldte tæt på 10.000 danskere samhandelsbedrageri til politiet. Det svarer til omkring 27 tilfælde om dagen. Kigger vi på 2020, er de tal kun stigende.

I størstedelen af forbrydelserne er det seriesvindlere, som har snydt adskillige personer i handler på eksempelvis Facebook og DBA, som står bag. Efter alt at dømme er en af de seriesvindlere Camilla.

Tilbage ved sagen om Svend-Erik er billedet, som hun har misbrugt, tyvstjålet fra hans private Facebook.

Hvorfor lige ham af alle? Det kan kun Camilla svare på.

Svend-Erik Skaanings billede og navn er blevet brugt af en serie-svindler til at snyde flere personer for penge. Foto: Privatfoto Vis mere Svend-Erik Skaanings billede og navn er blevet brugt af en serie-svindler til at snyde flere personer for penge. Foto: Privatfoto

Med hans billede har hun oprettet en falsk profil og kaldt den for 'Svend Salgs Profil'.

Her står der, at 'Svend' har læst på Aarhus Universitet ligesom Svend-Erik, men derfra passer intet længere sammen.

Måden, Svend-Erik formulerer sig på skriftligt, afviger fra Camillas mere uformelle og grammatisk ukorrekte sprog fyldt med smileys. En af de ting, som kæder 'Svend' sammen med Camilla, er kontonumrene.

De bankoplysninger, som er blevet brugt i handler fra den falske profil, er identiske med dem, som Camilla har brugt i svindel fra flere af sine andre profiler.

Det er ikke bare 100 procent, men 110 procent, man kan stole på 'Svend'. I virkeligheden er det nul procent. Vis mere Det er ikke bare 100 procent, men 110 procent, man kan stole på 'Svend'. I virkeligheden er det nul procent.

Selv om Camilla skjuler sig bag falske profiler, har hun også flere gange brugt sit eget navn og billede til at svindle.

Det er kun få uger siden, at Ann Katrine første gang fik en besked fra netop Camilla. Lige siden har hun ønsket at stoppe hende.

»Jeg vil gerne have, at hun bliver stillet til ansvar.«

Svindelnummeret gik nemlig ikke kun ud over hende selv.

Ann Katrine fra Sønderjylland har anmeldt Camilla for økonomisk svindel på internettet. Det gik dog også ud over hendes datter, som havde glædet sig til at modtage det legetøj, som de havde købt. Vis mere Ann Katrine fra Sønderjylland har anmeldt Camilla for økonomisk svindel på internettet. Det gik dog også ud over hendes datter, som havde glædet sig til at modtage det legetøj, som de havde købt.

I slutningen af august købte Ann Katrine over Facebook nogle legetøjsfigurer til sin datter af hende.

Pakken kom dog aldrig, og pengene var væk.

'Jeg har ikke pengene,' skrev Camilla til hende. Efter flere beskeder skrev hun igen. 'Jeg har ingen penge. Fat det dog.'

Siden har Ann Katrine ikke hørt fra hende.

Jeg rykkede hende efter en uge igen, og så blokerede hun mig. I det øjeblik vidste jeg, at jeg var blevet snydt Monika Meldgård, offer for svindel.

»Jeg forsøgte at tale til hendes dårlige samvittighed ved at gøre hende opmærksom på, at min autistiske datter har siddet og glædet sig til de her figurer, som hun snyder mig for. Hun svarede mig bare ikke.«

Det er kun seriesvindlerne, som præcis ved, hvor mange de har snydt. For nogle ofre melder aldrig sagen til politiet. Hen over flere uger har B.T. kontaktet adskillige personer, som fortæller, at de er blevet snydt af Camilla,

Antallet og hyppigheden tegner et billede af omfanget af bedragerierne.

Tre uger før Ann Katrines blev snydt, skete det samme for en anden kvinde i begyndelsen af august. Hun mistede 400 kroner i en handel med den falske Svend-Erik-profil.

En tredje kvinde fortæller, at Camilla få dage før også havde snydt hende for 160 kroner. Samme dag skete det også for en fjerde.

En femte og sjette kvinde siger også, at de blev snydt af hende for nogle hundrede kroner i ugen før det igen.

En syvende, Monika Meldgård, gik i fælden i midten af juli. Efter pengene var overført, modtog hun kun korte svar og til sidst radiotavshed.

'Hej, Camilla. Jeg har endnu ikke modtaget pakken, har heller ikke modtaget nogen sms for, at den skulle være sendt.'

'Undrer mig over, at du ikke svarer?'

'Du får en sidste chance...'

Til sidst stod det klart for Monika, at hun aldrig ville se pakken eller pengene.

»Jeg rykkede hende efter en uge igen, og så blokerede hun mig. I det øjeblik vidste jeg, at jeg var blevet snydt.«

Tre gode råd: Undgå svindel Brug din sunde fornuft Hvis du har den mindste mistanke om, at du er ved at blive snydt, skal du stoppe handlen. Tegnene på svindel kan være meget forskellige, så stol på din mavefornemmelse. Du risikerer at miste dine penge, og de er svære at få igen, når de først er havnet i hænderne på den forkerte – også selv om gerningsmanden dømmes.

Er varen meget billig, skal du altid være skeptisk. Der kan f.eks. være tale om en hælervare. Køber du hælervaren, er det også strafbart.

Vær ekstra opmærksom, hvis køber vil have dig til at sende varen til udlandet. Kontakt med køber eller sælger Hvis køber/sælger vil flytte dialogen fra handelsplatformen over på f.eks. Messenger, sms, mail eller lignende, skal dine alarmklokker ringe.

Mød køber/sælger ansigt til ansigt, når handlen skal gennemføres. Betaling Mød sælger ansigt til ansigt, så du kan sikre dig, at du får den vare, du betaler for – og så kan du samtidig tjekke varens stand.

Tjek altid din egen konto, inden du udleverer en vare. Det bedste bevis for, at køber har overført pengene til dig, er din egen konto. Hvis pengene ikke står på din konto, skal du ikke udlevere varen.

Stol ikke på købers bevis fra netbank eller andre betalingstjenester. Du kan risikere at få fremsendt en forfalsket, vellignende PayPal-kvittering, sms fra din bank eller et forfalsket kontoudtog.

Hvis du anvender MobilePay, så sørg for, at oplysningerne i MobilePay stemmer overens med den, du handler med, og send en anmodning til køber, så du er sikker på, at pengene kommer fra samme person, som du har haft dialogen med.

Acceptér aldrig at foretage betaling via en tredjepart (f.eks. spilsider mv.). KILDE: Politi.dk

På under en måned fortæller syv personer, at de blevet udsat for svindel af den samme kvinde.

Alle ofrene blev snydt på Facebook, men krydstjekker man Camillas oplysninger med andre handelsplatforme, dukker hun også op med profiler på DBA og Gul og Gratis.

De, som troede, de indgik i en handel med Camilla baseret på tillid, endte med at miste penge. For Svend-Erik stikker det dybere end det. Hans navn og billede er blevet misbrugt og sat i forbindelse med svindel.

»Jeg er en offentlig person, og som professor og forsker skal jeg have en vis troværdighed,« siger han.

»Det kan også blive en hæmsko, hvis jeg selv vil handle med nogen en dag.«

B.T. har været i kontakt med Rigspolitiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK), men de kan ikke udtale sig om en konkret person eller sag. Det har heller ikke været muligt at få Camilla i tale.

Flere af ofrene venter stadig på at se, hvorvidt Camilla nogensinde bliver stillet til regnskab for svindlen.

»Jeg sidder tilbage med en følelse af afmagt. Det er at spille fallit, hvis de her personer får frit spil,« siger Ann Katrine.