Når du har været udsat for vold, men ventet mere end 448 dage på en afslutning i sagen, så skader det tiltroen til systemet.

Som offer for en krænkelse er det 'provokerende' at måtte vente 996 dage på en dom mod gerningsmanden.

Det er sådan, ofrene for forbrydelser og lange sagsbehandlingstider beskriver deres frustrationer overfor B.T.

En anden konsekvens af lange behandlingstider hos politiet og domstolene er, at nogen ofre slet ikke anmelder deres forbrydelser.

B.T. undersøger stigende sagsbehandlingstider B.T. har de seneste uger undersøgt de stadigt stigende sagsbehandlingstider på indbrud, vold, sædelighedsforbrydelser og anden såkaldt 'borgervendt kriminalitet', som i første kvartal i år ramte 340 dage mod 212 dage i første kvartal i 2007, hvor Rigspolitiet begyndte at registrere sagsbehandlingstiden.

»Når folk oplever, at der ikke sker noget, når de henvender sig til politiet, så kan det skabe en stemning, hvor nogen føler, at det ikke kan betale sig at melde en forbrydelse,« fortæller Knut Arild Gulbrandsen, der er landsformand i Offerrådgivningen.

Det er en tendens, som organisationen har set med tyveri- og indbrudssager, hvor borgere har opgivet en anmeldelse i frustration over, at politiet enten ikke kom, når de ringede, eller generelt havde for lave opklaringsprocenter.

Det er ifølge Offerrådgivningen derfor en reel fare, at nogle borgere heller ikke anmelder forbrydelser på grund af ventetiden.

Sagsbehandlingstid i de enkelte politikredse Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: Nordjylland: 398

Østjylland: 413

Midt- og Vestjylland: 291,3

Sydøstjylland: 303,6

Syd- og Sønderjylland: 296

Fyn: 285,9

Sydsjælland og Lolland-Falster: 280,5

Midt- og Vestsjælland: 335,3

Nordsjælland: 363,7

Københavns Vestegn: 378,8

København: 378,7

Bornholm: 80,6

Landsgennemsnit: 340 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019

Når ofre for alt fra vold til tyveri og indbrud i gennemsnit oplever en sagsbehandlingstid på 340 dage fra sagen bliver anmeldt, til der falder en afgørelse, så kan det gå ud over tiltroen til myndighederne. Det har flere ofre fortalt i en række skæbnehistorier i B.T.

»Skulle det samme ske igen, så melder jeg det ikke – så bliver det selvtægt i stedet. Det er så grotesk, at der skal gå to år, før der sker noget, når de har masser af vidner og videoovervågning,« sagde Per Ravn Sørensen, hvis voldssag stadig er uafsluttet.

»Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, var jeg aldrig gået med til en politianmeldelse.«

Når mange ofre venter uhensigtsmæssigt længe på afgørelser i deres sager, så kan det også få personlige konsekvenser.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

»Man har brug for at få afsluttet sin sag så hurtigt som muligt, da det ellers forlænger den periode, hvor ofrene bearbejder deres oplevelser. Jo længere tid det tager, jo dårligere er det for ofrene,« siger Knut Aril Gulbrandsen.