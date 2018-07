Efter at have fået tæsk af røvere følte ung mand sig onsdag aften nødsaget til at tage flugt ud ad vindue.

København. En ung mand måtte onsdag aften hoppe ud ad et vindue fra tredje sal, da to røvere pludselig indfandt sig på hans hotelværelse i København.

Det fortæller central efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen.

- Manden befinder sig på hotelværelset med en kvinde, som han har en aftale med, da der pludselig kommer to mænd ind på værelset og overfalder ham, siger Kenneth Jensen.

De to røvere tildelte manden nogle tæsk og stjal hans penge.

- Efter at han har fået nogle tæsk, vælger han at springe ud ad vinduet, siger efterforskningslederen.

Episoden udspillede sig sent onsdag aften på Hotel Østerport på Oslo Plads på Østerbro.

Københavns Politi modtog anmeldelsen omkring klokken 23.

Manden, der tog flugten ud ad vinduet, slap nogenlunde uskadt fra springet.

- Han har noget ondt i ryggen og i fødderne, og det er der jo ikke noget at sige til, siger Kenneth Jensen.

Københavns Politi undersøger nu de nærmere omstændigheder.

- Vi ved ikke, om parterne kendte hinanden i forvejen, men vi er i gang med at afhøre den forulempede, siger Kenneth Jensen.

