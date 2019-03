Retsmøde måtte aflyses, da tiltalt blev fundet død. Ifølge advokat søger offer fortsat erstatning.

Selv om en straffesag mod en nu afdød lokalpolitiker fra Greve er aflyst, vil det kvindelige offer i sagen fortsat søge erstatning i det omfang, det er muligt.

Det oplyser hendes bistandsadvokat, Lars Ulrich.

- Vi har tænkt os at søge erstatning i sagen, i det omfang det ender med, at der er grundlag for det, siger han.

De næste måneder er fokus dog på, at kvinden skal fortsætte sin behandling, tilføjer bistandsadvokaten.

Først derefter vil Lars Ulrich og hans klient, der tidligere har været kæreste med René Michael Fløe Kauland, der var tiltalt i sagen, se på erstatningsmulighederne.

Onsdag skulle retssagen mod den 41-årige politiker begynde ved Retten i Roskilde. Men retsmødet blev aflyst, efter at den tidligere Venstre-politiker var fundet død i sin celle i Slagelse Arresthus.

Ifølge Lars Ulrich vil den uafsluttede straffesag formentlig ikke få betydning for kvindens muligheder i en erstatningssag, der skal behandles i Erstatningsnævnet.

- Jeg forventer ikke, at det kommer til at gøre den store forskel, siger han og tilføjer:

- Det er Erstatningsnævnet, der skal tage stilling til, om det gør en forskel.

Advokaten fortæller, at kvinden fortsat har fysiske og psykiske men efter det drabsforsøg, som hun ifølge tiltalen mod manden blev udsat for natten til 11. maj 2018.

/ritzau/