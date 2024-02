Fem gange blev en ung mand stukket i kroppen. Både i lår, balle og brystregion. Han blev også slået, sparket og trampet på.

Han var i livsfare, vurderede lægerne, der måtte give ham over to liter blod. Alligevel slipper hans overfaldsmænd for en dom for drabsforsøg.

Et flertal ved Københavns Byret er nemlig enige om, at 19-årige Alex Bajrami og 25-årige Hakan Hasan Yilmaz ikke havde til hensigt at dræbe, da de en novemberaften i 2022 overfaldt den unge mand på en parkeringsplads ved Urbanplanen på Amager.

Derfor slipper de med en dom for grov vold, som sammen med flere andre forhold har sikret dem fængselsstraffe på henholdsvis to år og to måneders fængsel samt to år og fire måneders fængsel.

Foruden overfaldet er de to også blevet dømt for flere overtrædelser af opholdsforbud og knivloven, ligesom Hakan Hasan Yilmaz også er fundet skyldig i et overfald begået bag murene i Vestre Fængsel.

Her sad den 25-årige mand varetægtsfængslet for overfaldet på Amager, da han en junidag i 2023 sammen med flere andre gik amok på en Comanches-rocker i fængselsgården.

Mens Hakan Hasan Yilmaz under retssagen erkendte at have været involveret i overfaldet, nægtede han ligesom Alex Bajrami sig skyldig i drabsforsøg på den unge mand fra Urbanplanen 27. november 2022.

Anklageren fremlagde i retten, at de to mænd sammen med flere andre den aften kørte rundt på Amager og ledte efter deres offer, før de til sidst fandt ham ved Urbanplanen.

Selv forklarede den 25-årige Hakan Hasan Yilmaz, at de blot kørte rundt i kortege, hyggede og snakkede.

På et tidspunkt satte to biler og to cyklister kurs mod Knapmagerstien i Urbanplanen, hvor en af mændene ifølge den 25-årige skulle mødes med én.

Ved ankomst steg flere af mændene så ud af bilerne og gik hen til en hvid bil, der holdt parkeret. Det eneste, den 25-årige ifølge eget udsagn så, var, at der stod en flok ved en bildør. Selv blev han siddende i bilen.

Kort efter vendte hans passagerer tilbage, og de kørte væk, lød forklaringen.

Hakan Hasan Yilmaz kunne ikke forklare, hvorfor politiet kort tid efter var blevet kimet ned af beboere, der havde set et voldeligt overfald. Og hvorfor en ung mand efterfølgende måtte hastes til Rigshospitalet med betydelige skader.

19-årige Alex Bajrami nægtede i retten overhovedet at have været til stede.

Sagen skulle egentlig være kørt med nævninge, men det havde de fravalgt. I stedet blev det op til en domsmandsret – to lægdommere og én juridisk dommer – at tage stilling til de unge mænds skyld.

Her mente kun én, at der var ført bevis for, at de havde haft til hensigt at dræbe deres offer, og derfor slipper de altså med en dom for grov vold.

Begge har de udbedt sig tid til at overveje, hvorvidt de vil anke dommen, der faldt i sidste uge.

Alex Bajrami har i øvrigt fået en advarsel om udvisning. Retten har i øvrigt besluttet, at de to dømte, der ifølge B.T.s oplysninger har relation til den forbudte bande Loyal to Familia, ikke længere må opholde sig i visse områder på Amager og Nørrebro.

