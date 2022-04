En grædende kvinde kan efter alt at dømme takke en vaks receptionist for, at hun på et hængende hår undgik at blive voldtaget på et hotel i Brøndby på den københavnske vestegn.

Det fremgår af et anklageskrift mod to mænd på 21 og 33 år fra Midt- og Vestsjællands Politi.

De to mænd er tiltalt for voldtægt, forsøg på voldtægt, vold og trusler i forbindelse med to forskellige episoder i efteråret 2021.

Episoden, hvor receptionisten kom den grædende kvinde til hjælp, fandt sted natten til 7. august sidste år på et værelse på A Hotels på Vibeholms Allé i Brøndby

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, forsøgte den 33-årige mand omkring klokken 02.25 at skaffe sig samleje eller andet seksuelt forhold med en kvinde uden hendes samtykke.

Det skete ifølge tiltalen ved, at han skubbede hende ned i en seng, lagde sig nøgen oven på hende og begyndte at tage hendes tøj af, mens han gav hende flere lussinger i ansigtet og tog kvælertag på hende.

Manden er tidligere dømt for vold, og selv om kvinden græd og flere gange bad ham om at lade være, stoppede voldtægtsforsøget efter politiets opfattelse først, da en receptionist kom til værelset.

Straks efter ankom politiet også til stedet, og den 33-årige mand blev anholdt.

Den situation har ifølge anklageskriftet også kastet yderligere en tiltale for en straffelovsovertrædelse af sig. Den 33-årige truede nemlig ifølge tiltalen en af de tjenestegørende politifolk verbalt.

Det skete med ordene: »Dig kender jeg, (navnet udeladt, red.). Jeg er LTFer nu, og du kender godt Dødspatruljen, ikke? Pas på (navnet udeladt, red.) – kig dig omkring.«

Ifølge anklageskriftet ringede han to dage senere også til den forurettede kvinde fra voldtægtsforsøget og truede hende. Derfor er han også tiltalt for vidnetrusler.

Den 33-årige er sammen med en 21-årig mand også tiltalt for et andet seksuelt overgreb mod en anden kvinde på et motel i Roskilde.

Det foregik 10. oktober sidste efterår på Motel Oasen på Motelvej i Roskilde i tidsrummet mellem cirka klokken 03.00 og 05.45.

Her gennemførte den 21-årige samleje til udløsning med en kvinde, selv om hun ifølge anklageskriftet flere gange sagde, at hun ikke havde lyst og gerne ville hjem.

Og i samme tidsrum tvang den 33-årige ifølge tiltalen kvinden til også at udføre oralsex på ham, selv om hun bad ham stoppe.

Begge mænd sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i hver sin arrest på Sjælland, inden sagen i denne uge bliver indledt ved Retten i Roskilde.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi vil kræve dem begge idømt fængselsstraf.

Sagen vil foregå som en domsmandssag, hvilket indikerer, at de tiltalte nægter sig skyldige i den rejste tiltale.