»Jeg vågner ved, at der står en person henover mig. Jeg er forvirret og rejser mig op.«

Ordene kommer fra en 80-årig kvinde, som fredag afgav forklaring i sagen mod fire medlemmer fra den berygtede Levakovic-familie.

Kvinden er en blandt mange, som Jimmi Levakovic, Santino Levakovic, Dollar Levakovic samt fasteren Silvia Winther ifølge politiet enten har forsøgt at stjæle fra eller er lykkedes med det.

De nægter sig alle skyldige.

Flere af tyverierne skulle være sket under påskud af at være fra kommunen, og det samme gjorde sig også gældende, da den 80-årige blev vækket brat fra sin søvn 1. maj sidste år.

»Hun fortæller mig, at der er kommet en ny ordning, og at vores papirer skal vaskes. Jeg spørger, hvem hun er, men det svarer hun ikke på,« fortsatte den 80-årige kvinde.

I stedet rettede den fremmede kvinde sin opmærksomhed mod en skuffe hos den 80-årige, som hun ikke kunne åbne. Uden videre varsel forsvandt kvinden rundt om hjørnet og kom umiddelbart efter tilbage med en stor gul skruetrækker, som hun slog på skuffen med.

»Jeg spørger igen, hvem hun er, men det svarer hun ikke på. Hun siger bare, at hun skal vaske mine penge. Så siger jeg stop. Nu er det ud,« lød det videre fra den 80-årige dame.

Men her var det allerede for sent, og det lykkedes kvinden og en medsammensvoren at stjæle 2.000 kroner med fra hjemmet.

Skal man tro politiet, så var det Silvia Winther, som stod bag, ligesom de mener, at hendes nevø Jimmi Levakovic ligeledes var til stede i lejligheden.

Lignende fremgangsmåde blev tilsyneladende også anvendt i flere lignende tilfælde. Et 92-årigt offer forklarede fredag, at en kvinde med mundbind havde banket på hendes dør.

Hun var fra Gentofte Hospital, havde hun fortalt, og hun skulle lære den ældre dame at spritte korrekt af.

Hensigterne var imidlertid ikke så sympatiske, og da den fremmede kvinde med mundbind kort efter forlod lejligheden, var flere af skabene hos den 92-årige gennemrodet, og cirka 9.500 kroner i kontanter var forsvundet fra lejligheden.

Også her mener politiet, at Silvia Winther handlede i ledtog med en anden – det er dog uvist hvem.

Der er afsat 17 dage til nævningesagen mod de fire familiemedlemmer, og anklageskriftet er 20 sider langt og rummer 41 forhold omhandlende tyveri, hjemmerøveri, kørsel uden kørekort og besiddelse af euforiserende stoffer.

Jimmi Levakovic og Dollar Levakovic kan risikere at blive udvist af Danmark, hvis de bliver kendt skyldige.