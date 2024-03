Ung mand, der blev stukket 15 gange med kniv i januar sidste år, husker ikke meget fra episoden.

Den dengang 21-årige mand, der i januar sidste år blev stukket 15 gange med kniv i en SuperBrugsen-butik i København og fik hjertestop, vidnede onsdag i retssagen mod de syv mænd, der er tiltalt for drabsforsøg i sagen.

Eskorteret af betjente blev manden ført ind i retssal A i Københavns Byret. Vidste man det ikke på forhånd, ville man ikke tro, han for lidt over et år siden var tæt på at miste livet.

Ved egen kraft og uden synlige skader gik han hen til vidnestolen midt i rummet og satte sig. Forinden var de syv tiltalte - der alle er unge mænd - blevet ført ud.

Manden ønskede ikke at vidne med dem til stede. De tiltalte menes at have tilknytning til banden Loyal To Familia, mens manden, der blev stukket, formodes at have tilknytning til en rivaliserende bande fra Københavns Nordvestkvarter.

De syv mænd er tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf, der kan give dobbeltstraf.

Anklager Luca Kowenicki ønskede onsdag at få offeret for knivoverfaldet til at uddybe, hvad han havde oplevet den januaraften, men det lykkedes ikke rigtigt.

Manden kan ikke huske ret meget fra episoden. Hverken hvad der førte til, at han efter en konfrontation med en af de tiltalte - efter at hans kammerat var blevet overfaldet - løb ind i SuperBrugsen på Nørrebrogade for at gemme sig, eller hvad der præcis foregik inde i butikken.

Her var flere maskerede mænd - som efter politiets opfattelse var bevæbnet med knive - til stede, og det endte med, at manden, der havde gemt sig, i butikkens vinafdeling blev stukket ned.

- Jeg kan huske, at en maskeret person stod over mig, mens jeg lå på gulvet. Da det var slut, prøvede jeg at sætte mig op, og så blev det bare sort, siger den unge mand, der kun kan huske at være blevet stukket én gang.

Han afviser at have haft tilknytning til kriminelle grupperinger eller været i konflikt med nogen.

Han har tidligere - ifølge politiet - nægtet at udtale sig om episoden og generelt ikke været samarbejdsvillig i forbindelse med efterforskningen. I retten onsdag fortalte han, at han ikke har kunnet huske ret meget og derfor ikke har følt, han har kunnet bidrage med noget relevant.

På vej ud af SuperBrugsen stak en af de maskerede gerningsmænd en 23-årig mand, der var i butikken for at handle ind. En af de syv tiltalte er derfor tiltalt for to drabsforsøg.

Den 23-årige skal senere onsdag ligeledes vidne i retssagen.

De syv tiltalte nægter sig skyldige. En af dem erkender dog medvirken til vold. Andre erkender at have været til stede.

Ud over fængselsstraffe ønsker anklagemyndigheden seks af de syv tiltalte frataget deres danske indfødsret.

Den unge mand, der blev stukket 15 gange, har i retssagen nedlagt et erstatningskrav på lidt over 150.000 kroner.

