Fundet af håndvåben i et hus, der blev ramt af eksplosion, har ført til varetægtsfængsling af mandlig beboer.

En 46-årig mand blev lettere såret, mens hans kæreste slap uskadt, da der tidligt lørdag morgen skete en eksplosion på en adresse i byen Mullerup mellem Slagelse og Kalundborg.

De blev begge anholdt, fordi der blev fundet håndvåben i huset, oplyser vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Men da den 46-årige mand var blevet lettere såret i eksplosionen og derfor er på sygehuset, blev han fremstillet in absentia.

Manden blev varetægtsfængslet, mens hans kæreste blev løsladt.

Politiet forventer, at manden bliver udskrevet, så han kan blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde søndag formiddag.

- Han er fortsat på sygehuset for at få fjernet nogle fragmenter, som han er blevet ramt af i forbindelse med eksplosionen, forklarer Lars Krogsgaard.

De første undersøgelser tydede på, at der var blevet kastet en håndgranat mod huset. Og det har politiet nu fastslået.

- Der er tale om to håndgranater, siger Lars Krogsgaard.

Det vides endnu ikke, hvad motivet for eksplosionen er, men politiet har nogle arbejdshypoteser, fortæller Krogsgaard.

Politiet fik anmeldelsen om eksplosionen klokken 05.56. Den var så kraftig, at flere vinduer blev blæst ud, og der skete skader på murværket.

Ifølge Ekstra Bladet blev håndgranaten kastet mod samme hus, hvor en mand i 2018 blev dræbt af skud.

Kort før klokken 09.00 søndag den 8. juli trængte tre mænd ind i ejendommen. Her gik de målrettet efter en 29-årig mand, der var på besøg fra Korsør. Han blev dræbt med flere skud.

Drabet på den 29-årige er stadig ikke opklaret.

Lars Krogsgaard fortæller, at politiet er opmærksom på den gamle sag.

- Vi efterforsker meget bredt, og vi er også opmærksomme på, om der kan være en sammenhæng med det, der skete i 2018, siger han.

Politiet undersøger også, om eksplosionen er banderelateret.

Ifølge Ekstra Bladet vidnede den 46-årige for et par uger siden i en sag mod et medlem af rockergruppen Bandidos.

Ved Retten i Holbæk blev den 33-årige rocker 17. september dømt for grov vold i forbindelse med et overfald på den 46-årige. Han blev 30. september sidste år overfaldet af et tæskehold, som blandt andet brugte en økse mod ham.

I forbindelse med eksplosionen har politiet rettet opmærksomheden mod en sølvgrå Peugeot 406 med to personer, som er set i området.

- Det er vi ved at undersøge nærmere og er blandt andet ved at undersøge, om der er videoovervågning i området, siger Lars Krogsgaard.

Midt- og Vestsjællands Politi vil meget gerne høre fra vidner, som har bemærket noget usædvanligt i området lørdag morgen.

/ritzau/