80-årige Peter døde 2. marts og var angiveligt offer for den mistænkte seriemorder fra Østerbro. Her er fortællingen om den sidste time i Peters liv.

Tre pensionister er ifølge politiet blevet ofre for en 26-årig mands serie af mord. Èn af dem var den 80-årige Peter, der ligesom de to andre ofre boede på Vangehusvej i København.

Her havde Peter boet i hvert fald 10 år tæt på den kvinde, som han ifølge B.T.'s oplysninger dannede par med.

Hun boede kun ganske få opgange fra ham, og sammen havde parret 1. marts fået leveret en helt ny bil, fortæller en beboer til B.T.

Ligesom med parrets tidligere biler var det meningen, at Peter skulle køre den nye bil. Hun var og er nemlig ikke i stand til at køre bil.

Dagen efter leverancen af den splinternye bil, lørdag 2. marts, sad Peter og kæresten i hendes lejlighed.

På et tidspunkt skulle Peter ifølge en beboer, som B.T. har talt med, hjem til sig selv for at hente noget. En tur, der normalt ikke tager mere end fem minutter.

Men det gjorde det den dag.

Formodet seriemorder på spil

Den 9. marts anholdte Københavns Politi en 26-årig mand, der er dansk statsborger men af østafrikansk oprindelse. Manden blev sigtet for mordet på en 81-årig kvinde, men videre efterforskning pegede på, at manden tilsyneladende også stod bag drabet på to andre pensionister - heriblandt Peter.

Den 26-årige nægter sig skyldig.

Alle tre pensionister boede i boligkomplekset på Vangehusvej i København, og alle tre døde med godt en måneds mellemrum.

I første omgang blev deres død stemplet som værende af naturlige årsager, men en datter til det tredje og sidste formodede offer undrede sig i dagene efter moderens død over, at nogen havde anvendt moderens kreditkort til at handle.

Det bragte politiet på sporet af den 26-årige mand, der umiddelbart efter blev anholdt og siden sigtet for alle tre drab. Manden er tidligere dømt for blandt andet voldtægt, forsøg på voldtægt og drabsforsøg og har i den forbindelse siddet adskillige år i fængsel.

2. marts blev Peters sidste time i live

Tilbage på Vangehusvej 2. marts begyndte Peters kæreste at undre sig over, hvor Peter blev af.

De fem minutter var gået.

30 minutter senere var Peter endnu ikke kommet tilbage.

Det var han heller ikke en time efter, at han forlod hendes lejlighed.

Telefonen tog han heller ikke.

Og efter halvanden time blev det for meget for Peters kæreste. Hun og Peter boede mindre end 100 meter fra hinanden, og så lang tid kunne det trods alt ikke tage ham at gå hjem og komme tilbage igen.

Derfor sendte hun sin hjemmehjælper hen til Peters lejlighed, som hun selv havde nøgle til. Hun vil have hjemmehjælperen til at se, om alt var ok.

Foto: Celina Dahl

Og det var det ikke. Peter blev fundet død i sin lejlighed.

Dødsfaldet, der i første omgang blev betragtet som værende naturligt, har ifølge politiet senere vist sig at være et drab.

Peter blev angiveligt kvalt af den 26-årige mand, der nu er anholdt i sagen.

Den 26-årige mand er varetægtsfængslet frem til 30. april.