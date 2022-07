Lyt til artiklen

Mens han søndag eftermiddag stod i køen til kiosken ved biografen i Field's for at købe slik og sodavand, fik han pludselig øje på en ung mand, der kom løbende.

I hånden havde manden en riffel – og han tog sigte mod ham.

Før biografgæsten nåede at reagere, blev han ramt. Det fortæller manden - der er omfattet af et navneforbud, hvorfor B.T. ikke bringer hans navn – i et interview med DR, der er blevet sendt i Radioavisen tirsdag morgen.

Dermed er han det andet offer for den frygtelige tragedie, som søndag fandt sted i det københavnske shoppingcenter, der står frem.

Til DR fortæller han, at han havde været i biografen sammen med sin hustru og deres 12-årige datter, da han blev ramt af et skud.

Skuddet ramte ham i skulderen, hvorefter han faldt om på jorden og mistede bevidstheden.

Da han kom til sig selv igen, kunne han ikke finde sin datter.

»Jeg råbte hendes navn: 'Hvor er du? Hvor er du?',« fortæller han til DR om sekunderne, hvor han stod blødende og blev mere og mere bange.

Til sidst fik han øje på datteren nær en nødudgang, hvor hun stod med sin mor. De var begge uskadte, og sammen lykkedes det dem alle at komme ud og finde lægehjælp.

I interviewet i Radioavisen på DR fortæller han, at han stadig 'ryster lidt i kroppen', men at familien efter omstændighederne er 'glade'.

Mandag stod det første af søndagens ofre frem – en 16-årig svensk statsborger, der havde været på vej til Harry Styles-koncert med en ven i Royal Arena på Amager og var gået i Field's for at få lidt at spise inden.

Til Kristianstadsbladet fortæller hun, at hun og vennen kun havde været i shoppingcentret nogle få minutter, da de pludselig så folk løbe ned ad rulletrapperne:

»Da jeg kom ned ad rulletrappen, lige før et hjørne, mærkede jeg varme og hørte et brag. Så forstod jeg, at jeg var blevet ramt. Jeg vendte hovedet, og så så jeg gerningsmanden i nogle sekunder,« fortalte hun til avisen.

Den 16-årige pige er nu indlagt et dansk sygehus sammen med sin mor.

I alt blev tre personer dræbt, da en mand skød om sig i Field's søndag. Der er tale om en pige og en dreng på 17 år samt en 46-årig mand med russisk statsborgerskab, som bor i Danmark.

Derudover kom fire alvorligt til skade – to danske kvindelige statsborgere på henholdsvis 19 og 40 år, en mandlig svensk statsborger på 50 år samt en 16-årig kvindelig svensk statsborger. De meldes nu alle at være i stabil tilstand.



Tre andre kom lettere til skade, da de blev strejfet af skud: En 15-årig kvindelig dansk statsborger, en 17-årig kvindelig dansk statsborger og en 45-årig mandlig afghansk statsborger, der er bosiddende i Danmark.

En 22-årig mand er blevet sigtet for at stå bag, og han blev mandag varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.