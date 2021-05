»Jeg fik hjerneblødning og var bevidstløs i fem uger.«

Sådan lyder det fredag formiddag fra et vidne i retssagen mod den 21-årige Helmi Mossa Hameed ved Retten på Frederiksberg, hvor B.T. er tilstede.

I oktober sidste år kørte Helmi Mossa Hameed tværs over Peter Bangs Vej og ind i en femårig pige, som afgik ved døden.

Men det uagtsomme manddrab på den lille pige, er langtfra den eneste gang, hvor den 21-årige mand er tiltalt for at have skadet andre med sin vilde kørsel.

Jeg måtte sidde i kørestol i fem måneder Offer for ulykken 19. januar 2019

Helt tilbage i 19. januar 2019 bragede en beruset Helmi Mossa Hammed ind i en anden bil på Ingerslevsgade i København.

Ud over føreren i den bil sad hans to søstre og et barn på to år i bilen.

Fredag formiddag var både føreren samt hans to søstre indkaldt som vidner til ulykken.

Mens niecen slap uskadt fra ulykken, havde den grumme, grumme konsekvenser for pigens mor på 28 år, der altså fredag formiddag var et af vidnerne til ulykken 19. januar 2019.

Jeg får et chok over det Vidne til ulykke 19. januar 2019

Ud over hjerneblødning og fem uger i koma blev hun også hårdt ramt fysisk.

»Jeg brækkede kraveben, knogle i nakken og ødelagde flere nerver. Og jeg måtte sidde i kørestol i fem måneder,« siger den 28-årige mor, der dengang var i gang med en uddannelse som kemiingeniør på DTU.

En uddannelse, hun har måttet droppe, da hun i dag fortsat er medtaget af ulykken.

»Jeg kæmper med mange ting. Jeg kan gå igen, men ikke meget. Jeg kan ikke stå op i lang tid. Jeg bliver hjernetræt og kan ikke overskue så meget,« svarer hun, da anklageren spørger, hvordan hun har det i dag.

Hendes bror var fører af bilen, der blev ramt af Helmi Mossa Hameeds bil. Og broren var det første vidne under retsmødet klokken 9.30 fredag formiddag.

»Jeg fik et totalt blackout, da vi blev ramt. Jeg kan bare huske, jeg så de andre ligge på vejen,« fortæller han i vidneskranken.

De to sidste vidner, der begge havde overværet ulykken, fortæller, at de så bilen med Helmi Mossa Hameed som fører køre i ret høj fart, inden han ramte den anden bil, der lige havde foretaget en uvending.

»Jeg kørte selv på cykel og så den bil køre så hurtigt, at jeg fik et chok over det,« siger det ene af de to vidner.

Jeg kom kørende med lidt for høj fart Helmi Mossa Hameeds egen forklaring

Selv har Helmi Mossa Hameed på et tidligere retsmøde i sagen erkendt, at han havde drukket to drinks med alkohol, inden han tog den fatale køretur 19. januar 2019.

»Jeg kom kørende med lidt for høj fart. Jeg husker ikke, det var så høj fart, som der står her. Idet jeg kommer kørende, svinger en bil ud foran mig. Jeg tror, den holdt bag en container, og så husker jeg ikke rigtig mere,« sagde Helmi Mossa Hameed under retsmødet 23. april, hvor han skulle afgive sin forklaring.

En blodprøve foretaget halvanden time efter hændelsen viste, at han havde en promille på 1,09.

Han mente dog ikke, at der var noget farligt ved kørslen.

Den 21-årige mand er tiltalt for en lang række forhold – i alt 35 af slagsen.

Selv har Helmi Mossa Hameed siddet tavs under hele retsmødet fredag formiddag.

Han har mest siddet med hænderne foldet sammen og kigget nedad.

B.T. fortsætter med at dække retsmødet fredag.