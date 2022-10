Lyt til artiklen

Det var en 60-årig mand fra lokalområdet, der onsdag formiddag mistede livet efter et blodig knivstikkeri i Vestbyen i Vejle.

Manden er nu identificeret og hans pårørende underrettet, oplyser Sydøstjyllands Politi, der senere torsdag vil forsøge at få to af de tre personer, der i kølvandet på knivstikkeriet blev anholdt, varetægtsfængslet.

Politiet er af den opfattelse, at sagens involverede kendte hinanden forud for knivstikkeriet, der fandt sted i Svendsgade omkring klokken 11.

Netop her modtog politiet en anmeldelse om, at der lå en blødende mand på gaden. Straks rykkede politi og lægehjælp ud til manden, der blev hastet til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

I de efterfølgende timer var politiet massivt til stede i området, hvor efterforskningen blev indledt.

Den foreløbige efterforskning viser ifølge politiet, at »der er tale om et indbyrdes opgør i det miljø, hvor de alle færdes«. Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om et misbrugsmiljø.

»Som det fremgår, er det politiets opfattelse, at der på baggrund af hændelsen ikke er grundlag for at den almindelige borger skal føle sig utryg. Hændelsen udspringer af særlige forhold, som beskrevet,« lyder det fra Sydøstjyllands Politi, der torsdag vil være til stede med en mobil politistation.

Videre lyder det, at efterforskningen nu fortsætter, og at der endnu er mange tekniske spor og informationer, der skal under luppen.

Af samme årsag ønsker man foreløbigt at holde sagens detaljer for sig selv.

Det betyder også, at anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning, når to af de drabssigtede senere fremstilles i grundlovsforhør.

Der er tale om en 39-årig kvinde og en 49-årig mand.

Også en 38-årig mand blev onsdag anholdt, men han er efter endt afhøring blevet løsladt. Det har ikke været muligt for B.T. at få oplyst, om han fortsat er sigtet.