En 16-årig dreng er blevet idømt et års fængsel.

Det skal han, efter at han er dømt for legemsangreb af særligt rå, brutal og farlig karakter samt besiddelse af kniv.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 16-årige stak en 31-årig mand med en kniv i Exnersgade i Esbjerg søndag 27. februar 2022 klokken 16.15.

Offeret fik kniven stukket i brystkassen og fik herefter overskåret et ribben og perforeret sin tyktarm.

Skaderne på den 31 årige mand var så voldsomme, at lægerne på Sydvestjysk Sygehus måtte udføre en akut livreddende operation.

Den 16-årige tilstod forbrydelsen under grundlovsforhøret, og sagen blev ved retten ført som en tilståelsessag.

Ud over fængselsdommen på et år henviste dommeren sagen til Ungdomskriminalitetsnævnet, der behandler sager, hvor børn og unge fra 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.

Nævnet kan fastlægge foranstaltninger, som kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet. Hvis en ung skal afsone en fængselsstraf, kan sagen behandles i nævnet før løsladelsen.