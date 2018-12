19-årig mand dømmes for grov vold i forbindelse med et banderelateret overfald i en shawarma-bar på Istedgade.

Et offer fik stukket en kniv otte centimeter gennem kraniet, da han blev overfaldet i en shawarma-bar på Istedgade i oktober sidste år.

Overfaldet var et led i bandekonflikten i København.

Onsdag behandlede Københavns Byret sagen, hvor to mænd på 31 år og en på 19 var tiltalt for drabsforsøg og grov vold.

De to på 31 år blev frifundet, mens den 19-årige har fået en dom på et år og ni måneders fængsel. Han blev dømt for grov vold.

Det fortæller anklager i sagen Tomas Hugger.

Vedkommende, der førte kniven, er endnu ikke identificeret af politiet, og derfor er alle frikendt for drabsforsøg, forklarer Tomas Hugger.

Overfaldet skete kort tid efter, at en 30-årig mand blev dræbt af skud i Mjølnerparken.

Ifølge Ritzaus oplysninger havde den dræbte tilknytning til banden Brothas, mens ofrene for overfaldene på Istedgade er tilknyttet til Loyal to Familia.

De tre mænd var ifølge politiet tilknyttet Brothas, da overfaldet skete.

Forsvareren for en af de 31-årige, advokat Anders Schønnemann Olesen, er meget tilfreds med resultatet.

- Vi noterer os, at det er samtlige dommere og samtlige nævninger, der har stemt for at frifinde min klient. Idet man ikke har fundet bevist, at han var til stede på gerningsstedet, siger Anders Schønnemann Olesen.

Den 19-årige blev modsat de to andre anholdt umiddelbart efter overfaldet.

Ifølge Ekstra Bladet var det en betjent, der var på vej hjem fra arbejde, der anholdt manden.

- Først er han stille og rolig, men så må jeg bruge fysisk magt og holde ham nede. Jeg vælger at sætte mig på ham, forklarede betjenten ifølge Ekstra Bladet i retten.

De to andre blev anholdt senere. Politiet mener, at teleoplysninger og dna-spor knyttede dem til overfaldet, skriver Ekstra Bladet.

Men det har retten valgt at forkaste.

- Vi tager dommen til efterretning, og når den kommer på skrift, vil vi kigge på, om den skal ankes, siger Tomas Hugger.

/ritzau/