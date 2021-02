Efter et lukket retsmøde er retten kommet frem til, at en præst forsat skal sidde fængslet i drabssag.

Det bliver mandag ikke muligt for offentligheden at få yderligere indblik i sagen mod præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for at have dræbt sin hustru, Maria From Jacobsen.

For ligesom ved tidligere retsmøder valgte dommeren i Retten i Hillerød at afholde retsmødet for lukkede døre. Her fik præsten forlænget sin varetægtsfængsling i foreløbig fire uger til 8. marts.

De lukkede døre betyder, at pressen og tilhørerne ikke får indblik i, hvad der er kommet frem under retsmødet.

- Der er tale om en alvorlig sag, hvor vi stadig har at gøre med en mistanke om drab på ukendt sted, ukendt måde og ukendt tidspunkt, og hvor forurettede ikke er fundet endnu, lød begrundelsen fra dommer Jette-Marie Sonne ifølge B.T.

På grund af de lukkede døre er det fortsat uvist, hvad Thomas Gotthard har forklaret til politiet. Det er dog kommet frem, at han nægter sig skyldig.

Ifølge B.T. var præsten til stede ved mandagens retsmøde. Men han ville ikke udtale sig, sagde præstens forsvarer, advokat Jens Storm Thygesen, med henvisning til den sigtedes tavshedspligt som præst.

Præsten har siddet varetægtsfængslet siden den 16. november.

Hustruen, der er psykolog, har været forsvundet siden oktober. Og selv om hendes lig så vidt vides ikke er fundet, mener politiet, at hun er blevet dræbt.

I første omgang var der tilsyneladende ikke mistanke om en drabssag.

Politiet udsendte i slutningen af oktober en efterlysning. Maria From Jacobsen var ifølge hendes mand forsvundet, efter at hun havde forladt parrets hjem i Frederikssund 26. oktober i nedtrykt sindstilstand.

Senere fik politiet mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Og tre uger senere blev manden anholdt, fængslet og sigtet for drab.

/ritzau/