Politiet har torsdag morgen offentliggjort billeder af en »mistænkt mand«.

Håbet er, at offentliggørelsen af billederne kan føre til, at man kan finde frem til manden.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er helt konkret mistænkt for at have begået vold, lyder det.

Her ses et billede af den mistænkte. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Her ses et billede af den mistænkte. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Selve sagen fandt sted onsdag den 3. april, hvor politikredsen modtog en anmeldelse fra en kvinde, som fortalte, at hun omkring klokken 16 den dag var blevet udsat for vold ud for Jernbanegade 14 i Ølgod.

Den formodede gerningsmand beskrives som værende en mand på 20-25 år, 180-185 centimeter høj og spinkel af bygning.

Derudover er han lys i huden og har kort, lyst hår.

»Manden var på gerningstidspunktet iført sorte joggingbukser af mærket Adidas og en sort collagejakke med hvide striber, samt hvide sko med gule snørebånd,« lyder beskrivelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvis du genkender manden eller har andre informationer i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.