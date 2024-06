Politiet offentliggjorde torsdag morgen billeder af en »mistænkt mand«.

Håbet var, at offentliggørelsen af billederne kunne føre til, at man kunne finde frem til manden - og nu er det sket.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på X klokken 09.28.

»Vi har nu kontakt med personen,« lyder det.

Da den mistænkte nu er blevet fundet, er billederne fjernet fra artiklen.

Manden er helt konkret mistænkt for at have begået vold, lyder det.

Selve sagen fandt sted onsdag den 3. april, hvor politikredsen modtog en anmeldelse fra en kvinde, som fortalte, at hun omkring klokken 16 den dag var blevet udsat for vold ud for Jernbanegade 14 i Ølgod.