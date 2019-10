Københavns Politi har været talstærkt tilstede i et villakvarter på Amager.

Det skyldes et mærkværdigt og potentielt farligt fund midt ude på vejen.

Klokken 15.00 fik politikredsen en anmeldelse om, at en forbipasserende havde passeret en granat-lignende genstand på Oxford Allé.

»Vi har haft en del folk ude for at være sikre på, hvad vi havde med at gøre,« siger vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

Københavns Politi har nu sikret gaden efter fund af øvelsesgranat. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Københavns Politi har nu sikret gaden efter fund af øvelsesgranat. Foto: Mathias Øgendahl

På billeder fra stedet ses adskillige politimænd i arbejde, hvor flere dele af vejen er afspærret.

Midt ude på vejen i det stille og rolige villakvarter på Amager fandt politiet ganske rigtigt så en granat på gaden.

Det viser sig så, at det er en øvelsesgranat, fortæller vagtchefen.

»Vi har nu sikret stedet. Men i og med, at det er en øvelsesgranat, er den ikke ligeså farlig som en granat.«