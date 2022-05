Teitur Skoubo skal blive bag tremmer, indtil hans ankesag er færdigbehandlet.

Det bekræfter anklager Daniel Dokkedahl overfor B.T. fredag:

»Landsretten har stadfæstet dommen, og han er derfor fortsat varetægtsfængslet frem til han skal i landsretten,« siger Daniel Dokkedahl.

Teitur Skoubo har anket den fængselsdom på to et halvt år, som han blev idømt onsdag for voldtægt. Realitystjernen havde håbet på at kunne blive løsladt efter sin anke, men det har landsretten altså afvist.

'Paradise Hotel'-vinderen fik sin dom onsdag middag. Her blev han kendt skyldig i at have voldtaget en 25-årig kvinde i Odense i november.

Sammen med fængselsstraffen blev han dømt til at skulle betale 100.000 kroner i erstatning til den 25-årige kvinde.

I dommen lægger dommeren og de to domsmænd desuden vægt på, at det var en voldtægt begået af en offentligt kendt person, der burde være et forbillede.

»Når man trænger ind i nogen mod deres vilje, er det en direkte forsætlig voldtægt,« sagde dommeren

Dommeren henviste også til, at kvindens skader ikke lignede noget, der var forårsaget af lussinger, som Teitur Skoubo selv forklarede, at han havde givet hende. Det lignede mere slag fra en knyttet næve.

Voldtægten fandt sted efter en bytur i Odense i 2021, hvor de to mødtes på natklubben Butchers.