Navneforbuddet for den pædofilitiltalte journalist er netop blevet fjernet af Østre Landsret, som har stadfæstet en kendelse fra Retten i Roskilde.

Efter en sagsbehandlingstid på en uge har Østre Landsret nu besluttet, at den pædofiltiltalte ikke længere skal være beskyttet af et navneforbud.

»Landsretten stadfæster herefter byrettens kendelse. Thi bestemmes: byrettens kendelse stadfæstes. Retten hævet,« hedder det i afgørelsen fra Østre Landsret.

Dermed er navneforbuddet altså nu ophævet.

Tirsdag i sidste uge startede retssagen mod manden, der er i 40erne ved retten i Roskilde.

Journalisten, der tidligere arbejdede som journalist på et landsdækkende dansk medie, er tiltalt i en kæmpestor pædofilisag om voldtægter og blufærdighedskrænkelser af sammenlagt mindst 40 mindreårige børn i alderen tre til 14 år. Blandt børnene er også hans egne.

Navneforbuddet blev ophævet, da nævningesagen startede. Men den tiltaltes forsvarsadvokat Carsten Brix kærede kendelsen til landsretten med opsættende virkning, og derfor har navneforbuddet været gældende indtil nu.

Selvom navneforbuddet er ophævet mod den tiltalte af både byretten og landsretten, skriver B.T. for nuværende hverken den tiltaltes navn eller arbejdsplads af hensyn til ofrene og særligt tiltaltes børn.

Anklagerne mod formodet pædofil journalist * I perioden 2011-2015 skal 31 børn have fået deres blufærdighed krænket i alt 167 gange. Tre af børnene er hans egne. Journalisten erkender de fleste forhold, men afviser at have haft forsæt til at krænke sine egne børns blufærdighed. * Seks overgreb i perioden 2012-2013 med fire forskellige piger i alderen 4-11 år er så grove, at de ifølge anklagemyndigheden må anses som voldtægt. * Journalisten mener, at der reelt kun er tale om fire forhold, og han nægter, at der skulle være tale om voldtægt. Dog erkender han blufærdighedskrænkelse. * Besiddelse af tusindvis af billeder og filmsekvenser med børneporno. Det erkender han. * Derudover er manden tiltalt for blufærdighedskrænkelse af flere piger via internettet. Kilde: Anklageskriftet.

I Østre Landsrets kendelse bliver der da også lagt særlig vægt på, at tiltaltes børn på ingen må kunne identificeres gennem offentlig omtale i medierne.

»Landretten skal som byretten bemærke, at de børn, der er nævnt i anklageskriftet herunder tiltaltes børn, er omfattet af forbuddet af retsplejelovens paragraf 1017 B, hvorefter det i forbindelse med omtale af en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser er strafbart at give offentlig meddelelse om navn, stilling eller bopæl på den forurettede eller på anden måde offentliggøre den pågældendes identitet.«

»Dette indebærer, at der blandt andet i medierne ved en omtale af tiltalte skal være opmærksomhed på, at omtalen ikke er af en sådan karakter, at tiltaltes egne børn derved afsløres,« står der i Østre Landsrets kendelse.

Journalisten nægter sig skyldig i seks tilfælde af voldtægt, men erkender op mod 180 tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Heriblandt mod en udenlandsk pige, der kun var 11 år, da han i 2018 første gang kom i kontakt med hende på YouTube.

Den tiltalte mand har i mange år arbejdet som journalist for både et lokalmedie og et større danske medie. Her har den tiltalte blandt andet arbejdet på en nyhedsredaktion.

Senest var han beskæftiget på et medies kriminalredaktion, hvor han har dækket flere sager om overgreb på børn.

Ved retssagens seneste retsmøde kom det frem, at den tiltalte journalist i en periode arbejdede hjemmefra. Det fortalte mandens ekskone, da hun blev afhørt i retten.

Ekshustruen oplevede, at ægtemanden ændrede personlighed i denne tid og blev mere indelukket og fraværende.

På en af mandens tidligere arbejdspladser var han kendt for at være en enspænder, der ofte gik til grænsen rent etisk.

Det var den tiltaltes tidligere hustru, der gik til politiet med mistanken om ægtemanden.

En gruppe amerikanske pædofiljægere havde kontaktet hende med oplysninger om mandens tilhørsforhold til pædofilinetværk på internettet.

Omkring samme tidspunkt fik dansk politi flere anmeldelser i sagen.

De amerikanske pædofiljægere havde selv kontaktet ordensmagten og fortalt, at de havde kendskab til en stor pædofilgruppe, der var ledet af en person, der åbenlyst pralede af sine materialer med børneporno.

Det lykkedes politiet at spore et telefonnummer til den tiltaltes arbejdstelefon.

Kort tid herefter blev journalisten anholdt under en større politiaktion 20. april 2021. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Under en ransagning hos journalisten fandt politiet store mængder børneporno gemt på blandt andet en stationær computer, et par harddiske og tre mobiltelefoner. En harddisk havde han gemt i hjemmets bogreol.

Sammenlagt var der tale om næsten 21.000 billeder og godt 3.000 videooptagelser i alle de tre kategorier, som politiet opdeler børneporno i efter grovhed.

Under retssagen har manden fortalt, at han har Facetimet med en mindreårig pige, som han har krænket i 24 timer i træk. Det foregik mens manden var på arbejde.

»Jeg er ikke spor uskyldig. Jeg er kæmpe skyldig, men i min kriminalitet har jeg været meget opmærksom på ikke at træde over nogle særlige grænser,« har journalisten selv sagt under sagen.

Den tiltalte har allerede erkendt flere af sagens forhold om blufærdighedskrænkelser.

Men nægter at have haft til hensigt at tage krænkende billeder af sine egne børn, som også optræder på mange af billederne.

Retssagen forventes afsluttet i slutningen af september eller begyndelsen af oktober, hvor der falder dom.