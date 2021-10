Østre Landsret har fredag bestemt, at en voldtægtssigtet filminstruktør skal løslades. Manden har siden 16. september været fængslet for vold mod en forfatter.

Filminstruktøren er fortsat sigtet for voldtægt og vold.

Hverken anklagemyndigheden eller sigtede var fysisk mødt frem i retten, da sagen blev behandlet skriftligt.

Retsmødet skete for lukkede døre, og derfor kan sigtedes forsvarer, Kåre Pihlman, ikke sige så meget.

Dog siger han, at de er glade for den konklusion, som Østre Landsret kom frem til.

»Min klient er glad og lettet for, at der er sket løsladelse, og han glæder sig til at komme hjem. Noget jeg regner med sker inden for en time,« siger Kåre Pihlman.

Filminstruktøren har siddet varetægtsfængslet siden 16. september, hvor han efter et usædvanligt langt grundlovsforhør på mere end seks en halv time blev frihedsberøvet i 13 dage.

I de 13 dage efterforskede politiet sigtelserne for vold og voldtægt, inden byretten under fristforlængelsen i onsdags – den 29. september – forlængede varetægtsfængslingen med fire uger.

Den afgørelse kærede filminstruktørens forsvarer til landsretten.

Forholdene om vold og voldtægt skal ifølge anklagemyndigheden være begået i hovedstadsområdet og på Tenerife i perioden juli 2018 til juli 2019.

Varetægtsfængslingen skete udelukkende som følge af sigtelsen for vold og risikoen for, at den sigtede kan påvirke efterforskningen. Den del har fra starten undret Kåre Pihlman.

»Det er meget atypisk, at anklagemyndigheden begærer varetægtsfængsling i sager om angivelig simpel vold mod ustraffede personer, der ligger flere år tilbage i tiden.«

I sidste uge kunne B.T. fortælle, at Københavns Politi allerede tilbage i forsommeren modtog beretninger om vold og voldtægt begået af filminstruktøren.

Politiets efterforskning har altså strukket sig over flere måneder, inden de for 15 dage siden slog til mod filminstruktøren.

Den forurettedes bistandsadvokat, Helle Hald, vil ikke oplyse det præcise tidspunkt for anmeldelsen, men bekræftede over for B.T., at hendes klient har været »i dialog med politiet i lang tid«.

»Jeg kan ikke sige præcis hvornår, men jeg kan sige så meget, at der ikke er indgivet en anmeldelse i går eller forgårs,« siger hun.

