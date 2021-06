I byretten græd hun – i landsretten jublede hun.

Østre Landsret har onsdag eftermiddag besluttet, at straffen for den 31-årige Nanna Skov Høpfner skal være 60 dages fængsel.

Det betød, at hun straks blev løsladt, og kunne gå ud i friheden på Bredgade, hvor et halvt hundrede af hendes støtter hilste hende velkommen med flag, klapsalver og krammere.

I Københavns Byret blev hun i marts idømt to års ubetinget fængsel for blandt andet at have opfordret til vold ved en Men in Black-demonstration i København 9. januar i år.

Byrettens dom blev så overraskende hård, fordi domsmandsretten mente, at den normale straf skulle fordobles med henvisning til den særlige »corona-paragraf« 81d i straffeloven.

Fakta om corona-paragraffen Straffelovens paragraf 81d kan fordoble straffen i visse sager. Den blev indføjes 2. april i fjor, og kan fordoble straffen, hvis forbrydelsen har relation til covid-19-epidemien. Straffen kan for eksempel skærpes i forbindelse med vold mod personer i offentlig tjeneste – herunder politiet – ved tyveri, bedrageri, dokumentfalsk og en række andre lovovertrædelser. I forbindelse med svindel med hjælpepakker kan domstole firdoble straffen. For andre typer kriminalitet, som ikke er beskrevet i paragraffen, skal det i almindelighed regnes for en skærpende omstændighed, hvis en lovovertrædelse er relateret til coronaepidemien.

Det mente dommerne i Østre Landsret ikke.

»Det er en enig domsmandsret, der har nået denne afgørelse. Straffen er udmålt til fængsel i 60 dage, som er i overensstemmelse med den straf, man normalt vil anvende i denne type sag,« sagde retsformanden.

Landsretten fandt hende kun skyldig i at have deltaget i en demonstration, efter at den var blevet opløst af politiet, samt grov forstyrrelse af den offentlige orden.

»Det er helt sindssygt, men det viser bare, at man må tro på, at retssystemet nok skal se sandheden,« lød det straks efter løsladelsen fra Nanna Skov Høpfner.

Landsretten afviste at tage den særlige coronaparagraf i brug, ligesom en række politikere har været betænkelige ved, at den blev brugt i den sammenhæng, som byretten gjorde.

»Jeg har det helt vildt lige nu. Det er meget bedre, end jeg nogensinde havde regnet med. Det har virkelig været hårdt og en udfordring, men nu står jeg med folks opbakning – det er helt fantastisk,« fortsatte hun.

Hvis hun kunne gøre noget om, ville hun være blevet derhjemme. Men samtidig mener hun ikke, at hun har gjort noget galt.

»Jeg var nervøs, fordi de skulle bruge fire timer til at afsige dom. Det er en ret vild situation at stå i. Jeg er bare enormt glad for at være ude. Nu skal jeg bare hjem til mine børn«, forsikrer hun.

Nanna Skov Høpfner har i landsretten forklaret, at hun ikke havde til hensigt at gejle folk op til optøjer, da hun holdt tale ved demonstrationen 9. januar mod coronarestriktionerne, som endte i ballade.

I sin tale spurgte hun blandt andet de fremmødte, om de var »klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde«, og kom efterfølgende med tilråb i en megafon.

I marts nåede Københavns Byret frem til, at hendes straf skulle fordobles, fordi lovovertrædelsen havde baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i København.

16 betjente blev ramt af genstande, da der blev kastet med kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, hvor der ifølge politiet deltog omkring 500 mennesker.

Den særlige corona-paragraf, der kan fordoble straffe, har fået hård kritik fra mange sider. Og så sent som i går tirsdag afviste Københavns Byret i en anden sag om lovbrud ved en Men in Black-demonstration at tage paragraffen i brug.

Her blev en 20-årig mand idømt ét års fængsel for at kaste fire fakler mod politiet under den samme demonstration, som Nanna Skov Høpfner deltog i.

Men i otte tidligere sager – heriblandt Nanna Skov Høpfners – er tiltalte blevet dømt efter den skærpende paragraf.

For nylig kom den første af disse otte sager for Østre Landsret, og her mente landsretten, at coronaparagraffen ikke skulle tages i brug. Her fik en 24-årig mand vekslet en straf på 15 måneders fængsel til 10 måneder for at have kastet tre sten mod politiet i januar.

Afgørelsen var dog ikke enstemmig. To af de seks landsdommere mente, at corona-paragraffen godt kunne være brugt.

Den afgørelse har anklagemyndigheden ikke forsøgt at få indbragt for Højesteret, hvilket forsvarer Mette Grith Stage i sin afsluttende procedure onsdag formiddag blandt andet brugte som argument for, at Nanna Skov Høpfner så heller ikke med rimelighed kunne dømmes efter dobbeltparagraffen.