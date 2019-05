Ifølge Østjyllands Politi er redningsmandskab på stedet. Uheldet skete tidligt på natten.

E45 Nordjyske Motorvej er spærret for al trafik efter et voldsomt trafikuheld først på natten til mandag nord for Aarhus.

Uheldet skete mellem Hadsten og Sønder Borup.

Ifølge Østjyllands Politi er politi og redningsmandskab på stedet, men man har ikke yderligere kommentarer i øjeblikket.

Politiet har desuden varslet, at man ikke har nogen tidshorisont i forhold til genåbning af motorvejen.

/ritzau/