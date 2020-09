Tre mænd er blevet dømt for at brænde offer med loddekolbe og for at udsætte ham for waterboarding

En mand fra Østjylland blev i vinter udsat for waterboarding og brændt på kroppen med en loddekolbe på et ejendom nord for Randers.

I den usædvanlige sag har Retten i Randers i weekenden fundet tre mænd skyldige i grov vold.

Men de er blevet frifundet for røveri og frihedsberøvelse, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi mandag.

Offeret er en 41-årig mand, der fik talrige skader. Han har i dag problemer med hukommelsen.

Sagen begyndte, da manden med synlige skader dukkede op i Borgerservice i Randers og bad om at få fornyet sit NemID. Medarbejderne fattede mistanke om, at han var blevet truet, og derfor blev politiet tilkaldt, oplyser Østjyllands Politi.

Anklagemyndigheden mente, at de tre tiltalte havde krævet penge af den 41-årige og derfor forsøgte at tvinge ham til få et nyt NemID.

Ved dommen er en 29-årig mand idømt fængsel i to år, mens to andre, der er 43 og 53 år, er blevet straffet med fængsel i et år og ni måneder. De tre har nægtet sig skyldige.

Oprindeligt blev også en kvinde anholdt og sigtet i sagen. Hun har bidraget til sagens opklaring, oplyser senioranklager Jakob Beyer i pressemeddelelsen.

- Den 41-årige har siden overfaldet haft hukommelsesproblemer og har intet kunnet huske fra episoden. Politiet har heldigvis lavet et rigtig godt efterforskningsarbejde, udtaler han.

Oprindeligt mente politiet, at manden havde været frihedsberøvet i mange timer. Fra klokken 23 en søndag aften og frem til næste dag klokken 11.

Den grove vold foregik i et værksted på ejendommen. Manden blev holdt fast på en stol, mens han blev brændt flere steder på kroppen.

Undervejs fik han en pose over hovedet. Og senere fik han også et håndklæde over hovedet, hvorefter der blev hældt vand over håndklædet. Flere gange mistede han bevidstheden, oplyser Østjyllands Politi.

/ritzau/