En færdselsbetjent fra Østjyllands Politi beslaglagde mandag aften på under tre timer tre biler og én motorcykel på grund af vanvidskørsel.

Det fortæller politikommissær hos Østjyllands Politi Amrik Chadha til TV2 Østjylland.

- Det er mange, specielt fordi han var alene. Jeg mindes ikke, at vi har foretaget så mange beslaglæggelser på en vagt før, uanset hvor mange vi har været på vagt, siger Amrik Chadha til TV2 Østjylland.

Betjenten fik den første vanvidsbilist i kikkerten på Silkeborgvej i Åbyhøj, hvor han havde taget opstilling for at lave fartmålinger på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 50 kilometer i timen.

Det lod en 23-årig mandlig motorcyklist dog til at være ligeglad med. I hvert fald kørte han klokken 22.07 forbi betjenten med 112 kilometer i timen. Det vil sige en overskridelse på mere end 100 procent af den tilladte hastighed.

Han fik derfor beslaglagt motorcyklen og førerretten inddraget på stedet.

Knap halvanden time senere var den igen gal på samme strækning, da to mandlige bilister på henholdsvis 19 og 22 år, der tydeligvis ikke havde set færdselsbetjenten, valgte at køre om kap på strækningen.

- Sådan som jeg har forstået det, så er det opstået spontant.

- De holdt ved rødt lys ved Ringgaden, hvor de har hidset hinanden op og er kørt ud af Silkeborgvej. Hvad de bare ikke vidste var, at en af mine mænd stod længere fremme på Silkeborgvej, hvor han tog en måling af den langsomste kørende af dem, siger Amrik Chadha.

Målingen viste 101 kilometer i timen, og begge bilister overskred derfor, ligesom den første bilist, som fik beslaglagt sin bil, den maksimale hastighedsgrænse med over 100 procent.

De fik derfor også beslaglagt deres biler og inddraget førerretten.

Men her sluttede aftenen ikke for betjenten. Da han et par timer senere var på vej tilbage mod politigården i Randers, var den gal igen.

- På vej hjem bliver han overhalet af en "raket", og han foretog en hastighedsmåling på 206 kilometer i timen, siger Amrik Chadha.

Kører man hurtigere end 200 kilometer i timen på motorvejen, er det at betragte som vanvidskørsel.

Betjenten fik derfor standset bilen på afkørselsrampen ved Hadsten, hvor han oplyste den 18-årig kvinde bag rettet om, at bilen skulle beslaglægges, og at hun ville få inddraget køreretten. Kvinden havde trods sin korte karriere som chauffør allerede seks klip i kørekortet.

Sagerne skal nu for retten, og med de nye og skærpede regler, som den 31. marts i år trådte i kraft i forsøget på at stoppe vanvidskørsel, kan de fire bilister risikere en fængselsstraf. Det fortæller politikommissæren.

/ritzau/