Kvindelig bilist nægtede at standse og trak østjysk betjent efter bilen. Kollega måtte springe for livet.

En østjysk politibetjent blev trukket cirka 20 meter efter en bil, da han onsdag aften forsøgte at få en kvindelig bilist til at standse.

Det oplyser vagtchef Flemming Lau, Østjyllands Politi.

Episoden skete i forbindelse med et færdselsuheld på Jernaldervej i det vestlige Aarhus kort før klokken 19.

Som følge af uheldet spærrede politiet strækningen af, og det skabte køkørsel.

Kvinden brød ud af køen i sin bil. En betjent forsøgte at få hende til at standse, hvorved han væltede og blev trukket efter bilen.

- Der sker det, at bilisten har sideruden rullet ned, betjenten har hånden inde for at forsøge at stoppe hende, og så kører bilisten. Betjenten vælter og bliver så trukket cirka 20 meter hen ad vejen, siger Flemming Lau.

En kollega lidt længere henne ad vejen måtte springe for livet for at undgå påkørsel.

Det lykkedes således kvinden at slippe væk, men kun for en kort stund. Senere på aftenen lokaliserede en patrulje bilisten, som blev anholdt.

Der var ingen af betjentene, der kom noget til. Men politiet ser alligevel med stor alvor på sagen, forklarer Flemming Lau.

Den 25-årige kvinde sigtes for forsøg på vold af særlig farlig karakter og for at forvolde fare for liv og førlighed.

/ritzau/