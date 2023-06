Onsdag blev to personer ramt af fyrværkeri i forbindelse med årets studenterkørsel i København.

Men også andre steder oplever man imidlertid problemer med ulovlig affyring af fyrværkeri.

Således oplyser Østjyllands Politi på Twitter, at man modtager henvendelser omkring problemet.

'Også her i kredsen modtager vi i disse dage flere anmeldelser om affyring af fyrværkeri fra rundtomkring i de østjyske byer,' lyder det fra Østjyllands Politi.

Man kommer i samme ombæring med en påmindelse:

'Husk på, at det først er lovligt at affyre fyrværkeri i perioden fra 27. december til 1. januar,' lyder det.

Københavns Politi leder fortsat efter den person, som på Frederiksberg HF har affyret en raket, som ramte to personer onsdag

Man indskærper på det kraftigste, at det er forbudt at affyre fyrværkeri uden for perioden omkring nytåret.

Samtidig melder Københavns Politi, at der vil være ekstra fokus på affyring af fyrværkeri i den kommende tid.

B.T. talte tidligere onsdag med en nabo til Frederiksberg HF, der oplyste, at det er til stor frustration for dem, der bor i området.

»Jeg kender nogle med PTSD i området, der har det svært ved fyrværkeriet, og der er flere hunde i området, inklusive min egen, der også har det svært ved de høje brag,« fortalte naboen til B.T.

B.T. har efterfølgende kontaktet Frederiksberg HF for at få en kommentar, men de er endnu ikke vendt tilbage.