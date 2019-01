Myndighederne kan endnu ikke med sikkerhed sige, om det er ulovligt at videresende en optagelse af et drab.

Østjyllands Politi har fået til opgave at koordinere efterforskningen af en række sager, hvor personer fra hele landet menes at have delt en video af et drab på en ung kvinde i Marokko.

- Med så mange sager af samme art på tværs af landet er der brug for at sikre en ensartet behandling, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen, der på det kraftigste advarer mod at dele optagelsen.

- Hvis du modtager videoen, så slet den med det samme. Det kan være en voldsom og ubehagelig oplevelse for både børn og voksne at se den.

- Vi er bekendt med, at videoen florerer blandt skolebørn, og vi opfordrer derfor også forældrene til at tage en snak med deres børn om, at man skal lade være med at dele videoen med andre, siger han.

Den pågældende video viser angiveligt drabet på enten danske Louisa Vesterager Jespersen eller norske Maren Ueland. De to unge kvinder blev fundet dræbt i Marokko 17. december.

Torsdag oplyste Statsadvokaten i Viborg, at politiet flere steder i landet har modtaget et "ikke ubetydeligt antal" anmeldelser om, at videoen er blevet set og delt. Særligt blandt unge og børn menes den at florere.

I den forbindelse sagde statsadvokat Kirsten Dyrmann, at Rigsadvokaten havde bedt hende om at klarlægge omfanget. Hun skulle også se på, om delingen overhovedet er ulovlig.

Men begge disse opgaver er altså nu sendt videre til Østjyllands Politi. Det er således fortsat ikke klart, om det overhovedet er ulovligt at dele videoen, oplyser presseafdelingen hos Østjyllands Politi fredag eftermiddag.

På Københavns Universitet er Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet, dog ikke så meget i tvivl. Ifølge ham er det efter alt at dømme ulovligt.

Han henviser til straffelovens paragraf 264 d. Den siger, at det er strafbart at videregive billeder af en person "under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden".

- Der er god grund til at antage, at dette er tilfældet i en sammenhæng som den foreliggende, skrev han torsdag i en mail til Ritzau.

