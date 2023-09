Den voldsomme konflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia får nu også følger i Østjylland. Her har politiet besluttet at lukke to af HA's klubhuse i Lystrup og i Randers.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse fredag aften.

Der er indført opholdsforbud de to steder fra fredag aften og to uger frem.

Initiativet sker i et forsøg på at hindre, at konflikten spreder sig til det østjyske, lyder forklaringen fra politiet.

I pressemeddelelsen forklarer politiinspektør Anders Uhrskov, at man har fulgt situationen i København tæt og har forsøgt at skabe et overblik over mulige risici.

- Det samlede billede, vi står med nu, gør, at vi skrider ind for at skabe tryghed blandt borgerne og være på forkant med situationen.

- Vi vil undgå, at konflikten udvikler sig, og at der kommer til at opstå uro omkring de tilholdssteder, som rockerklubben har i Østjylland, siger Anders Uhrskov.

