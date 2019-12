Østjyllands Politi frigiver søndag eftermiddag billeder af de to børn, der lørdag blev fundet efterladt i Aarhus.

Det sker i håbet om, at nogen vil genkende børnene og hjælpe politiet i deres søgen efter børnenes forældre.

I en pressemeddelelse efterlyser Østjyllands Politi derfor også forældrene, vidner eller eller personer med oplysninger om børnene.

Hvis du ligger inde med informationer, kan du kontakte politiet på 114.

De to børn, som politiet vurderer, er henholdsvis cirka et og 2,5 år gamle, blev fundet stående alene ved et busstoppested på den tættrafikerede vej Park Allé i Aarhus lørdag aften.

To forbipassende forsøgte at finde børnenes forældre, men da det ikke lykkedes, ringede de efter 30 minutter til politiet.

»Den første tanke, vi havde, var, at deres forældre var steget på bussen og havde glemt at tage dem med, men så ville enhver jo stå af ved næste stoppested og skynde sig tilbage, og der kom ikke nogen.«

Sådan sagde Claus Vitved, som var en af de mænd, der fandt børnene, tidligere på dagen til B.T.

Foto: Østjyllands Politi Vis mere Foto: Østjyllands Politi

Opdateres...