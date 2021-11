Østjyllands Politi efterlyser en 21-årig mand, der er udeblevet fra afsoning af en fængselsdom.

Det skriver politiet på Twitter og i en pressemeddelelse.

»Vi har brug for hjælp til at finde frem til 21-årige Muuse Xasan,« lyder det i tweetet.

Politiet har en idé om, at den 21-årige mand befinder sig i det vestlige Aarhus, og de ønsker at komme i kontakt med borgere, der ved noget om, hvor han kan være henne.

Muuse Xasan beskrives således:

21 år

193 centimeter høj

Spinkel af bygning

Mørk i huden

Sort hår

I en pressemeddelelse skriver politiet, at Muuse Xasan ikke er farlig, men at man ikke skal henvende sig til ham, hvis man ser ham.

Desuden understreger politiet, at det er strafbart at skjule eller hjælpe med at skjule en eftersøgt person.

Hvis du kender til sagen eller ved, hvor han befinder sig, skal du kontakte politiet på telefon 114.

